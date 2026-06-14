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Австрия удължава граничния контрол с три месеца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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австрия удължава граничния контрол три месеца
Снимка: БТА/Архив
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Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още три месеца ще влезе в сила в понеделник.

"С европейския пакт за убежището защитата на външните граници трябва да бъде значително разширена и по този начин да стане по-плътна. Освен това до второ нареждане са необходими и допълнителни мерки за защита на австрийската гранична зона", заяви австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер.

Граничната охрана "е преструктурирана":

"Вместо точкови, стационарни гранични проверки, ние залагаме на широки, гъвкави и ефективни гранични контроли", каза още Карнер.

В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още осем държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС, припомня ОРФ. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. В повечето случаи държавите от ЕС вече прилагат проверки при риск, а не като системна политика.

Европейският комисар за миграцията Магнус Брунер подчерта, че ЕС провежда сега най-голямата реформа на своята миграционна система.

"Въвеждаме най-модерните системи за управление на границите в света. При тези условия държавите членки са в състояние да преминат към постепенно премахване на контрола", отбеляза Брунер.

Реформата на Общата система на ЕС за убежище, предшествана от дългогодишни спорове, влезе в сила вчера. Експерти отбелязаха редица подобрения, но и нерешени въпроси, както и някои критични забележки.

#удължен срок #Шенгенско пространство #граничен контрол #Австрия

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