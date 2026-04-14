Тайната на везани великденски яйца

Не боядисани, а везани великденски яйца твори майсторката на бродерията Николинка Тодорова от разградското село Гецово. Тя ги превръща в уникални сувенири, с които не само радва близките и приятелите си, но и пази традицията на прочутата капанска шевица.

Село Гецово е само на 4 километра от Разград, но се намира в сърцето на онази етнографска територия на бит и традиции, наречена "Капански край". С характера на капанеца, с капанската носия, с неповторимите ѝ форми и багри. Николинка Тодорова е пазител на капанската шевица и дипломиран майстор-везбар и на Великден в дома ѝ яйцата не са боядисани, а везани.

Николинка Тодорова – майстор-везбар: "Аз като везбар, малко в по-различен начин, се приготвям за празника. Научих се да правя везани яйца, което отначало ме затрудняваше, но с течение на времето свикнах да ги правя. Всички яйца са различни, съвсем капански. Зависи каква шевица има избрала. Тази шевица е капанска, с цветчето. Тази от мъжка риза от яка. Другите са мотиви от българска шевица. Такива, каквито могат да се събрат в размера на яйцето. Броя колко нишки ми трябват и колко е голяма фигурата, за да мога да я преценя."

БНТ: На кого подаряваш твоите великденски яйца?

Николинка Тодорова – майстор-везбар: "На приятели, на познати. По едно яйце всяка година правя за внуците. Типична капанка съм. Капанката е работна жена - скопостна, подредена."

В дома си Николинка е подредила цял музей на капанската носия, а ръцете ѝ създават автентични облекла, които се търсят от българи по цял свят - от Южна Африка и САЩ, до Дания и Холандия. Заради приноса си към нематериалното културно наследство на България тя е носител на званието "Живо човешко съкровище".