Слънчево време ни очаква в третия ден на Великден

Ще бъде слънчево, с повече облаци, но почти без валежи в Северозападна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България - от югоизток. Минималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 6°, а максималните в повечето места ще бъдат между 15° и 21°, в София – около 17°, по Черноморието – от 12° до 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения но облачността. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12° - 14°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с тенденция на усилване.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В средата на седмицата ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни над западната половина от страната, където на места, главно в планините, ще има валежи от дъжд.

Ще духа слаб, в четвъртък в Източна България до умерен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°.

В петък вероятността за валежи е малка, но все пак не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е от изток-североизток, в източните райони предимно умерен. Ще започне затопляне.