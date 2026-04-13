До 17° утре в София, през уикенда ще бъде още по-топло

През нощта вятърът ще отслабне, а над по-голямата част от страната ще бъде ясно.

Утре ще бъде по-топло, в сравнение с днес. Минималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 6°, а максималните на повечето места ще бъдат между 15° и 21°, в София – около 17°, по Черноморието – от 12° до 14°. Ще бъде слънчево, с повече облаци, но почти без валежи в Северозападна България.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България - от югоизток.

В планините ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има в масивите от Югозападна България, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен южен вятър.

Времето в Европа

Дъжд ще вали утре в централните части от континента. Валежи от дъжд, на места интензивни, се очакват на Апенините и в западната половина от Балканите. Причината – средиземноморски циклон, който ще определя времето и в нашата страна.

У нас

В сряда и четвъртък ще има променлива обачност, по-значителна над западната половина от страната, където на места, главно в планините, ще има валежи от дъжд. В петък и събота вероятността за валежи е малка, но все пак не са изключени изолирани превалявания. В повечето райони минимални температури в близките дни ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°, малко по-ниски в сряда. Ще започне затопляне.