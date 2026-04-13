Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха

Три часа изминаха от началото на блокадата на иранските пристанища, която САЩ наложиха след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран през уикенда. Мярката, обявена от американския президент Тръмп, беше подкрепена от Израел, но предизвика и немалко критики по света. Петролът отново поскъпна до нива над 100 долара.

От днес американската армия ще спира танкерите, които влизат в или напускат ирански пристанища, обяви Доналд Тръмп. Централното американско командване предупреди, че блокадата ще се прилага за кораби от всички държави и ще засегне Оманския залив и Арабско море. Мярката се отнася и за кораби, за които е установено, че са платили толтакса на Иран за преминаване през Ормузкия проток. САЩ все пак уточниха, че няма да спират "свободата на корабоплаване" през протока до и от пристанища, които не са ирански.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много добри неща се случват по въпроса за Ормузкия проток. Примирието засега е стабилно, защото иранската армия е разгромена. Други страни също ще ни съдействат и Иран няма да може да продава петрол."

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив на фона на все по-застрашеното крехко примирие. Корпусът на гвардейците на ислямската революция предупреди, че военните кораби, които се приближат към Ормузкия проток, ще срещнат "сурово" отношение. А заместник-министърът на вътрешните работи Али Зейниванд заяви, че страната му няма опасения за сигурността по границите си, включително и морските.

Али Зейниванд, заместник-министър на вътрешните работи на Иран: "Не че врагът не е искал да ни навреди по тези граници до този момент, по-скоро не е успял да го направи. Имаме дълбок и всеобхватен контрол там, на всеки метър по границите."

Британският премиер Киър Стармър отказа да се присъедини към наложената блокада на Ормузкия проток с аргумента, че тя може да утежни икономическото положение на британците с по-високи цени на горивата. Критика по повод ситуацията отправи и председателят на ЕК.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Продължаващото затваряне на Ормузкия проток е изключително вредно и възстановяването на свободата на корабоплаване е от първостепенно значение за нас."

Фон дер Лайен съобщи още, че се обмисля координация в целия ЕС на зареждането на газовите хранилища и освобождаването на петролни запаси. Мерките ще бъдат обсъдени от европейските лидери в Кипър в края на следващата седмица.