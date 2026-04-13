Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр

Край на 16-годишното управление на Виктор Орбан в Унгария. "Направихме го"- така опозиционният унгарски лидер Петер Мадяр привества резултатите от изборите.

Опозиционната формация ТИСА получи 138 представители в парламента, срещу едва 55 за "Фидес" на Орбан и шест за крайнодясната партия "Наша родина".

Вотът в Унгария премина при рекордно висока избирателна активност - близо 80% от хората отидоха до урните.

Смазващата победа ще позволи на Мадяр да промени все по-непополурната вътрешна политика на Орбан, но и да рестартира външните отношения на Унгария.

След еуфорична нощ победителят Петер Мадяр обяви, че сред първите му стъпки на власт ще бъде борбата с коруцията. Победителят поиска оставките на президента Тамаш Шуйок, на главния прокурор, шефовете на Сметната палата и Националния медиен орган, както и на други висши служители, приближени до Орбан. С полученото огромно парламентарно мнозинство новата власт ще направи конституционна промяна, която да ограничи до два мандатите на всеки следващ премиер, посочи Мадяр. Според него това ще направи невъзможно връщането на Орбан като премиер. Победителят в изборите призова президента Тамаш Шуйок да свика възможно най-бързо новия парламент, с което да се сложи окончателен край на управлението на Орбан.

Петер Мадяр - лидер на ТИСА: "Ще направим всичко по силите си тази победа да бъде началото на нова ера. Унгарският народ гласува не само за смяна на правителството, а за пълна промяна на режима."

Мадяр благодари на Русия и Китай, че са признали изборните резултати и обяви, че Унгария няма да се намесва по никакъв начин във вътрешните работи на други страни.

Петер Мадяр - лидер на ТИСА: "Молим за същото и всички други страни - да гледат на Унгария като на свободна, независима, суверенна и в същото време европейска държава, член на Евросъюза и НАТО."

Едно от лицата на радостта снощи стана най-вероятният бъдещ здравен министър Жолт Хегедуш, който се впусна в бурни танци след победната реч на Мадяр. Самият Мадяр отбеляза, че в демократичната история на Унгария никога преди една отделна партия не е получавала толкова силен мандат.

Петер Мадяр - лидер на ТИСА: "С 2/3 конституционно мнозинство ще възстановим системата от проверки и баланс, ще се присъединим към Европейската прокуратура и ще гарантираме демократичното функциониране на страната ни. Никога повече няма да позволим на никого да поробва или да разочарова свободна Унгария."

Орбан призна загубата и потвърди, че е разговарял с Мадяр.

Виктор Орбан - премиер на Унгария: "Този резултат е болезнен за нас, но е пределно ясен. Не ни бяха гласувани отговорността и възможността да управляваме. Поздравих победителя. Скъпи приятели, не знаем какво предстои за съдбата на нашата страна и само времето ще покаже. Каквото и да става, ще продължаваме да служим на унгарския народ, дори от опозиция."

Така унгарците осъмнаха в нова политическа ситуация.

Тимеа Ласо - учителка: "Не знам, но се надявам на добри промени. Не само в Унгария, а и по света. Сегашната ситуация не е нормална".

Андреа Козарек - мениджър: "Надявам се избирателите на Орбан да започнат да разбират, че случилото се не е лошо, че не отиваме на война, няма да имаме по-висока инфлация или нещо такова. Те са изплашени от промяната и мога да ги разбера, защото аз също съм човек, който се страхува от редица неща".

Германският канцрел Фридрих Мерц отбеляза, че развръзката в Унгария е показала устойчивостта на демокрациите срещу руската пропаганда.

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: " Унгария изпраща много ясен сигнал срещу десния популизъм в цял свят".

Еврокомисията определи поражението на Орбан като победа за Унгария и посочи, че успехът на Мадяр прави Съюза по-силен и по-единен.