ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно...
Чете се за: 04:50 мин.
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Чете се за: 04:57 мин.
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Чете се за: 00:55 мин.
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Чете се за: 01:42 мин.

Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр

Мартин Гицов
Чете се за: 05:10 мин.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Край на 16-годишното управление на Виктор Орбан в Унгария. "Направихме го"- така опозиционният унгарски лидер Петер Мадяр привества резултатите от изборите.

Опозиционната формация ТИСА получи 138 представители в парламента, срещу едва 55 за "Фидес" на Орбан и шест за крайнодясната партия "Наша родина".

Вотът в Унгария премина при рекордно висока избирателна активност - близо 80% от хората отидоха до урните.

Смазващата победа ще позволи на Мадяр да промени все по-непополурната вътрешна политика на Орбан, но и да рестартира външните отношения на Унгария.

След еуфорична нощ победителят Петер Мадяр обяви, че сред първите му стъпки на власт ще бъде борбата с коруцията. Победителят поиска оставките на президента Тамаш Шуйок, на главния прокурор, шефовете на Сметната палата и Националния медиен орган, както и на други висши служители, приближени до Орбан. С полученото огромно парламентарно мнозинство новата власт ще направи конституционна промяна, която да ограничи до два мандатите на всеки следващ премиер, посочи Мадяр. Според него това ще направи невъзможно връщането на Орбан като премиер. Победителят в изборите призова президента Тамаш Шуйок да свика възможно най-бързо новия парламент, с което да се сложи окончателен край на управлението на Орбан.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Петер Мадяр - лидер на ТИСА: "Ще направим всичко по силите си тази победа да бъде началото на нова ера. Унгарският народ гласува не само за смяна на правителството, а за пълна промяна на режима."

Мадяр благодари на Русия и Китай, че са признали изборните резултати и обяви, че Унгария няма да се намесва по никакъв начин във вътрешните работи на други страни.

Петер Мадяр - лидер на ТИСА: "Молим за същото и всички други страни - да гледат на Унгария като на свободна, независима, суверенна и в същото време европейска държава, член на Евросъюза и НАТО."

Едно от лицата на радостта снощи стана най-вероятният бъдещ здравен министър Жолт Хегедуш, който се впусна в бурни танци след победната реч на Мадяр. Самият Мадяр отбеляза, че в демократичната история на Унгария никога преди една отделна партия не е получавала толкова силен мандат.

Петер Мадяр - лидер на ТИСА: "С 2/3 конституционно мнозинство ще възстановим системата от проверки и баланс, ще се присъединим към Европейската прокуратура и ще гарантираме демократичното функциониране на страната ни. Никога повече няма да позволим на никого да поробва или да разочарова свободна Унгария."

Орбан призна загубата и потвърди, че е разговарял с Мадяр.

Виктор Орбан - премиер на Унгария: "Този резултат е болезнен за нас, но е пределно ясен. Не ни бяха гласувани отговорността и възможността да управляваме. Поздравих победителя. Скъпи приятели, не знаем какво предстои за съдбата на нашата страна и само времето ще покаже. Каквото и да става, ще продължаваме да служим на унгарския народ, дори от опозиция."

Така унгарците осъмнаха в нова политическа ситуация.

Тимеа Ласо - учителка: "Не знам, но се надявам на добри промени. Не само в Унгария, а и по света. Сегашната ситуация не е нормална".

Андреа Козарек - мениджър: "Надявам се избирателите на Орбан да започнат да разбират, че случилото се не е лошо, че не отиваме на война, няма да имаме по-висока инфлация или нещо такова. Те са изплашени от промяната и мога да ги разбера, защото аз също съм човек, който се страхува от редица неща".

Германският канцрел Фридрих Мерц отбеляза, че развръзката в Унгария е показала устойчивостта на демокрациите срещу руската пропаганда.

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: " Унгария изпраща много ясен сигнал срещу десния популизъм в цял свят".

Еврокомисията определи поражението на Орбан като победа за Унгария и посочи, че успехът на Мадяр прави Съюза по-силен и по-единен.

ТОП 24

ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
1
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
2
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
4
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
6
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
3
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
4
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Европа

След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат
Чете се за: 02:02 мин.
Русия разкритикува заканата на Тръмп да блокира Ормузкия проток Русия разкритикува заканата на Тръмп да блокира Ормузкия проток
Чете се за: 01:05 мин.
Париж и Лондон организират конференция за миротворческа мисия в Ормузкия проток Париж и Лондон организират конференция за миротворческа мисия в Ормузкия проток
Чете се за: 01:30 мин.
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в Унгария Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в Унгария
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
Чете се за: 03:10 мин.
По света
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ