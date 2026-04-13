Първата пушка в Априлското въстание: Георги Тиханек е поставил началото на народната борба

Цанка Николова от Цанка Николова
Чете се за: 03:52 мин.
първата пушка априлското въстание георги тиханек поставил началото народната борба
Седмица преди годишнината от Априлското въстание БНТ започва да ви показва истории за малко известни факти, свързани със събитието. С първия репортаж ще ви запознаем с историята на Георги Тиханек - като смела и решителна личност, той се включва активно в подготовката на въстанието и с подвига си застава редом до Бенковски и Каблешков.

Какво се крие зад личността на човека, гръмнал първата пушка и по този начин поставил началото на Априлското въстание?

"Георги Тиханек, един измежду седемте, дига пушката, замерва и тегли, страшен гръм екнал сред мъртво тихото село… Тази е паметната първа пушка на Априлското въстание.“

Димитър Страшимиров

Дария Димитрова, правнучка на Георги Тиханек: "Един изключително добър, много скромен българин и много голям родолюбец."

Георги Тиханек записва името си със златни букви на страниците на славната история на България.

Лушка Лудова, екскурзовод към "Дирекция на музеите", град Копривщица: "Тодор Каблешков разделя на две въстаническата група, като едната група е водена от Тодор Kаблешков, а другата от Георги Тиханек. Тя стига до Калъчевия мост, където е оставено заптието да пази. Георги Тиханек го убива и това е първият изстрел на Априлското въстание."

Лушка Лудова, екскурзовод към "Дирекция на музеите", град Копривщица: "Калъчевият мост е стар каменен мост, свързан с първия изстрел. Също така е наричан поради тази причина Мостът на първата пушка, на него пише Тодор Каблешков известното Кърваво писмо, като поставя кръст от кръвта на убитото заптие."

Тиханек е бил и един от ръководителите на тайната комитетска полиция. А след потушаването на Априлското въстание е осъден на заточение на остров Кипър. Остава в историята и като виден абаджия със завидно материално и обществено положение, добър и скромен човек.

Мария Гегова, правнучка на Георги Тиханек: "Георги израства тук, в тази къща. Да не се допуска разруха на имоти, имало е тенденция за заселване, защото са били много бедни години и така много хора минават през този дом, като вид наематели, т.е. семейството на Тиханекови не я е ползвало."

Дария Димитрова, правнучка на Георги Тиханек: "Баба ми и дядо ми ни водеха, в тяхната наследствена къща на гости на наемателите. Идвахме в града, показваха ни тук къщата и следобед си тръгвахме обратно с влака за София."

Сега, когато къщата е отново на рода Тиханек, всяко прекрачване на прага е съпроводено с вълнение.

Мария Гегова, правнучка на Георги Тиханек: "Изключително уважение изпитвам към този човек, дори в погледа му има нещо много топло."

Дария Димитрова, правнучка на Георги Тиханек: "Ние сме горди с това като негови потомци."

Фамилията Тиханек вече е на път да изчезне, но следата, която този забележителен човек оставя в историята ни, е незаличима.

