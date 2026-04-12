Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Рекордна избирателна активност на парламентарните избори в Унгария - тя надхвърля на места 80 процента

Рекордна избирателна активност на парламентарните избори в Унгария - тя надхвърля на места 80 процента. Краят на управлението или пети мандат за Виктор Орбан? Това е залогът на вота. Гласуването приключи, очакват се първите неокончателни резултати. Вотът е определян като един от най-важните в страната. В оспорваната надпревара са управляващите ФИДЕС на премиера Орбан и опозиционната ТИСА на Петер Мадяр.

Дълги опашки пред избирателните секции в Унгария - още по обяд унгарците счупиха рекордите.

Анита Могиоро, председател на избирателна секция: "Избирателната активност е значително по-висока в сравнение с предходните избори."

Виктор Орбан или Петер Мадяр? Двама основни опоненти, две визии, два противоположни пътя за Унгария.

Виктор, жител на Будапеща: "Истинският въпрос на тези избори е Европа или Русия?"

"Не искам промяна. Одобрявам тази политическа линия."

Пети мандат за Виктор Орбан или краят на една ера?

Виктор Орбан, министър - председател на Унгария: "Тук съм, за да спечеля."

62-годишният Орбан, близък на руския президент Путин и подкрепян от американския Тръмп, често е в пререкания с останалите страни членки на ЕС. Критикува европейските санкции за Русия и блокира пакетът от 90 милиарда евро за Киев. Според Брюксел управлението му подкопава върховенството на закона и затова беше замразено финансиране за Будапеща в размер на милиарди евро. Лагерът на Орбан беше разтърсен от поредица скандали, сред които разкритията, че външният министър Петер Сиярто редовно разговаря с руския си колега преди и след срещи на ЕС. Унгарската икономика се задъхва, расте недоволството заради високите разходи за живот.

Виктор Орбан, министър - председател на Унгария: "Европа върви към сериозна криза - не една, а няколко. На никоя страна няма да ѝ е лесно да намери подходящите отговори на тези предизвикателства. Нуждаем се от национално единство, за да бъдем достатъчно силни да устоим на енергийната, финансова и икономическа криза, които се задават."

Опозиционният лидер и бивш съюзник на Орбан Петер Мадяр изрази увереност, че унгарците ще напишат история на тези избори:

Петер Мадяр, лидер на партия ТИСА: "ТИСА ще спечели изборите."

45-годишният Мадяр е за по-силни позиции на Будапеща в ЕС и НАТО, иска подобряване на отношенията с Полша и Чехия и силно сътрудничество в рамките на Вишеградската четворка. Зарече се, че ако спечели, първо ще предприеме мерки за борба с корупцията. Възходът на неговата центристка и проевропейска партия ТИСА постави под въпрос дългогодишния модел на управление на Орбан.

Снимки: БТА

Петер Мадяр, лидер на партия ТИСА: "Имаме избор между Изтока и Запада, между пропаганда и честен обществен дебат, между корупция и чист обществен живот, между още повече упадък и пълен колапс на обществените услуги или привличането на средства от ЕС и съживяването на унгарската икономика."

Парламентът на Унгария се състои от 199 депутати. 106 от тях се избират мажоритарно в едномандатните райони. Останалите 93 – чрез пропорционално разпределение на гласовете за националните партийни листи. Мажоритарният вот традиционно облагодетелства партията на Орбан, но очакванията този път са за силна подкрепа за младата и макар и не толкова позната опозиционна сила ТИСА. За да стане премиер, партийният лидер се нуждае от просто мнозинство от 100 гласа в парламента.

