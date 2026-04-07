Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3

Световната купа по модерен петобой сотново в ефира на БНТ. Препятствената дисциплина успешно замени конния спорт и на сцената изгряха нови звезди.

Ветераните обаче не са казали последната си дума, а сезон 2026 обещава да бъде вълнуващ.

По-кратко плуване и допълнителна стрелба са сред промените в регламента, но за кого това ще се окаже предимство?

Програма на преките предавания по БНТ 3:

10 април, 12:00 ч. и 16:00 ч. - полуфинали, жени

11 април, 12:00 и 16:00 ч. - полуфинали, мъже

12 април, 11:00 - финал, жени, 16:00 ч. - финал, мъже

Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро - от 10 до 12 април, само в ефира на БНТ 3!