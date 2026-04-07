Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3

Полуфиналите са на 10 и 11 април, а финалните състезания са на 12-и.
Световната купа по модерен петобой сотново в ефира на БНТ. Препятствената дисциплина успешно замени конния спорт и на сцената изгряха нови звезди.
Ветераните обаче не са казали последната си дума, а сезон 2026 обещава да бъде вълнуващ.
По-кратко плуване и допълнителна стрелба са сред промените в регламента, но за кого това ще се окаже предимство?
Програма на преките предавания по БНТ 3:
10 април, 12:00 ч. и 16:00 ч. - полуфинали, жени
11 април, 12:00 и 16:00 ч. - полуфинали, мъже
12 април, 11:00 - финал, жени, 16:00 ч. - финал, мъже
Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро - от 10 до 12 април, само в ефира на БНТ 3!