Трети финал за България на европейското първенство по скокове на батут в Портимао. Калоян Петров и Марияна Узунова при синхронните двойки ще спорят за отличията. Двамата ще участват и в индивидуалната надпревара.

Калоян Петров при младежите до 21 години се класира за финал със 7-ма по сила оценка, но със сигурност остави най-доброто от себе си, когато влезе в битката за медалите. От останалите ни полуфиналисти Цветин Стоянов направи грешка в средата на комбинацията си и не успя да влезе във финал при юношите, завършвайки на 20-о място.

Пресиян Въндев изигра стабилна комбинация, но допусна грешка след последния елемент и остана на крачка от финалите, завършвайки на 11-то място в крайното класиране.



При жените Христина Пенева завърши 13-а, при двойките Александра Вакарелска остана 22-а.



