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Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си пространство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Европа
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швеция прехвана два руски изтребителя близо въздушното пространство
Снимка: БТА/Архив
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Швеция заяви днес, че е вдигнала по спешност във въздуха две двойки изтребители "Грипен", за да прехване два руски изтребителя, летящи над Балтийско море в близост до въздушното ѝ пространство, предаде Франс прес.

Инцидентите са се случили в южната и северна част на Балтийско море. Самолети на НАТО също са били изпратени, за да поддържат сигурността в общото въздушно пространство, уточни шведската армия. Шведското въздушно пространство не е било нарушено при инцидентите.

"Действията на Русия са сериозни, а нейното поведение заплашва както териториалната цялост, така и сигурността ни", заяви вицеадмирал Ева Скуг Хаслум, началник на оперативното командване на въоръжените сили на Швеция.

Напрежението в Балтийско море силно се засили от началото на войната на Русия през 2022 г. Швеция се присъедини към НАТО през март 2024 г., припомня Франс прес.

#руски изтребители #"Грипен" #въздушно пространство #Швеция #изтребители

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