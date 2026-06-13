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Джордж Ръсел даде най-добро време в последната тренировка в Каталуния

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Спорт
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Пилотът на Мерцедес изпревари Оскар Пиастри преди квалификацията, а лидерът в шампионата Кими Антонели остана недоволен заради трафик на пистата

Джордж Ръсел даде най-добро време в последната тренировка в Каталуния
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Джордж Ръсел беше най-бърз в третата и последна свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1. Пилотът на Мерцедес записа най-добрата обиколка в сесията и даде сериозна заявка за силно представяне в предстоящата квалификация.

Британецът завърши с близо две десети пред Оскар Пиастри, докато Шарл Льоклер с обновения болид на Ферари остана трети. Ландо Норис се нареди непосредствено след монегаска и също демонстрира добра скорост преди битката за полпозишън.

Един от основните акценти в тренировката беше недоволството на лидера в генералното класиране Кими Антонели. Италианецът на два пъти бе принуден да прекъсне бързите си обиколки заради трафик на пистата и завърши едва седми в подреждането.

"Не е за вярване! Защо винаги попадам в трафик?“, възмути се Антонели по радиото на отбора след поредния неуспешен опит за квалификационна симулация.

Мерцедес изглежда направи сериозна крачка напред спрямо представянето си в петъчните тренировки, а усмивката на Ръсел след края на сесията подсказваше увереност преди квалификацията.

По-назад в класирането Люис Хамилтън продължи да изпитва затруднения и остана на повече от седем десети от времето на своя сънародник. Макс Верстапен също не успя да се намеси в челото, което подсказва, че Ред Бул няма да бъде сред основните фаворити за полпозишън в Барселона.

Тренировката бе прекъсната и от червен флаг след проблем с болида на Валтери Ботас. Финландецът загуби спирачки и спря в зоната с чакъл, но се размина без инцидент.

Квалификацията за Гран при на Каталуния е по-късно днес и обещава оспорвана битка между Мерцедес, Макларън и Ферари за първите позиции на стартовата решетка.

#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

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