България отбеляза Възкресение Христово с вяра и надежда в доброто

Православният свят посрещна Възкресение Христово - най-големият празник на вярата. В патриаршеския храм "Свети Александър Невски" богослужението поведе Негово светейшество Българският патриарх Даниил.

Патриарх Даниил: "Както Христос възкръсна от мъртвите, така и ние, и нашите близки ще бъдем възкресени в последния ден, както изповядваме на всяка света литургия: „Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век!“. В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда, конфликти, които раздират нашия свят, ние имаме една-едничка надежда: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Благодатта на Възкръсналия от мъртвите наш Господ Иисус Христос, любовта на Бога и Отца, и общението на Пресветия Дух да бъдат с всички нас!"

Миряни споделят за какво са се помолили:

"За добротата на хората, да се уважаваме повече по между си, да има повече смирение - това са нормалните човешки неща." "Трябва да бъдем по-добри и дни като този трябва да ни напомнят да се обръщаме към душите си, към вътрешния си свят."

Русе

Стотици русенци се стекоха в храма "Св. Николай Чудотворец", за да присъстват на празничната служба за Възкресение Христово. Със звъна на църковните камбани точно в полунощ беше възвестено Възкресението Христово.

"Стига с тези войни. Да престанат!" "Стопанинът е един и е Бог, и ние сме Негови. И затова като негови деца да се уповаваме на Бога, да се държим заедно за ръце и да вярваме!"

Варна

Хиляди вярващи посрещнаха Възкресението във Варна, във всички храмове имаше служби.

"Духовен празник. Това е най-хубавият празник. Най-християнският. Бог е дал, Бог се е принесъл жертва за всички нас." "Един много светъл празник от години. Аз от малка си го празнувам." "Първо се моля за прошка, за себе си, за всички хора, за целия свят. И се моля също така всички да са здрави и да са щастливи." "Аз ви пожелавам здраве преди всичко, защото това е най-важното."

Бургас

По традиция в Бургас много хора посрещнаха Възкресение на площада пред най-големия храм „Св. Св. Кирил и Методий“. След недоволството миналата година, заради пускането на фойерверки, зарята беше заменена от десетки светещи дронове, които изписаха радостната вест в небето.

Арсений, Сливенски митрополит: “Колко раздори биха се прекратили, ако човеците си простят всичко, заради Възкресението“. „С надежда за здраве и мир. И Господ да помага. Той е казал, първите му думи, след като е възкръснал: „Мир вам!“.

Велико Търново

Стотици посрещнаха Великден под открито небе над историческата крепост Царевец във Велико Търново.

Точно в полунощ Великотърновският митрополит Григорий оповести Възкресението на Христос, а камбанен звън от Патриаршеската църква на историческия хълм огласи града. Частица от благодатния огън към домовете су отнесоха стотиците хора, които се качиха до върха. Оттам факелно шествие освети крепостта. По традиция в подножието на Царевец се раздадоха 3000 червени яйца и козунак.