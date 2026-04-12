Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Войната и скъпите горива спряха много българи да пътуват до екзотични дестинации за Великден

Обстановката в Близкия изток отказа много хора да предприемат пътувания до екзотични дестинации за Великденските празници. Проверка на екипа ни в Пловдив показа отлив на туристи и спрени полети до страни, близки до военния конфликт. Високите цени на горивата също спират все повече хора да пътуват в чужбина.

През месец май Илияна Илиева е трябвало да почива в Египет. Заради несигурната обстановка с войната и по-скъпите горива обаче, тя е отменила пътуването си за неопределено време.

Илияна Илиева: "Ние като самоорганизирали се пътешественици пътуваме с колите си до Истанбул и оттам този международен хъб го използваме за пътуване в различни посоки по света, особено Африка и Югоизточна Азия. Цените на горивата в момента са толкова високи, а и отделно са непредвидими, решихме, че е по-добре да отложим нашето пътуване за може би октомври, ноември, а може би и за догодина."

В една от туристическите агенции в Пловдив вече има анулирани няколко организирани почивки. Причината е, че транспортните връзки до екзотичните дестинации се правят в Катар и Дубай.

Зорница Танева – управител на туристическа агенция: "До Малдиви се наложи да отменим. Имахме казуси с вътрешни полети между Малдивите и Шри Ланка, които се изпълняват от дубайски авиолинии, и там имаше проблеми, но в общи линии държим ситуацията под контрол, доколкото зависи от нас. Има такива, които се отказаха."

На летище „Пловдив“ пък са отменени чартърни полети до Египет, планирани два пъти в седмицата от март до ноември.

Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище „Пловдив“: "България Ер" – бяха заявени чартърите, мисля, бяха 7 или 8 за Египет сега през март месец. Това отпадна, а с авиокомпанията близо шест месеца даже бяхме стигнали до сключване на договора, който обаче към този момент... Да се надяваме, че всичко ще се реши и ще започне да лети от Египет."

За сметка на това все повече хора предпочитат да пътуват в близки до България дестинации като Милано и Братислава. Живеещите там също проявяват засилен интерес към Пловдив.

По темата работиха: Антоанета Андреева и Таня Матева

ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
1
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
2
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите, преживял катастрофата край Локорско
4
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите,...
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в Исламабад
5
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина
6
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
3
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
4
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
5
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
6
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...

Благотворителност на празника: Хора, преборили рак, помагат на страдащи от коварното заболяване
Благотворителност на празника: Хора, преборили рак, помагат на страдащи от коварното заболяване
Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Чете се за: 04:15 мин.
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът Йотова: Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни Президентът Йотова: Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни
Чете се за: 00:32 мин.
Андрей Гюров: Нека Възкресението ни напомни, че има смисъл да бъдем добри Андрей Гюров: Нека Възкресението ни напомни, че има смисъл да бъдем добри
Чете се за: 01:40 мин.
В храмовете в цялата страна посрещнаха чудото на Възкресението и Благодатния огън В храмовете в цялата страна посрещнаха чудото на Възкресението и Благодатния огън
Чете се за: 00:55 мин.

Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
България отбеляза Възкресение Христово с вяра и надежда в доброто България отбеляза Възкресение Христово с вяра и надежда в доброто
Чете се за: 04:12 мин.
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР) След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР)
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
32-часово примирие между Украйна и Русия за Великден
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Решителен ден за Унгария: Днес се провеждат парламентарни избори
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Надежда и благослов: Великден в скалния манастир „Св. Димитър...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
