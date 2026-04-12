Войната и скъпите горива спряха много българи да пътуват до екзотични дестинации за Великден

Обстановката в Близкия изток отказа много хора да предприемат пътувания до екзотични дестинации за Великденските празници. Проверка на екипа ни в Пловдив показа отлив на туристи и спрени полети до страни, близки до военния конфликт. Високите цени на горивата също спират все повече хора да пътуват в чужбина.

През месец май Илияна Илиева е трябвало да почива в Египет. Заради несигурната обстановка с войната и по-скъпите горива обаче, тя е отменила пътуването си за неопределено време.

Илияна Илиева: "Ние като самоорганизирали се пътешественици пътуваме с колите си до Истанбул и оттам този международен хъб го използваме за пътуване в различни посоки по света, особено Африка и Югоизточна Азия. Цените на горивата в момента са толкова високи, а и отделно са непредвидими, решихме, че е по-добре да отложим нашето пътуване за може би октомври, ноември, а може би и за догодина."

В една от туристическите агенции в Пловдив вече има анулирани няколко организирани почивки. Причината е, че транспортните връзки до екзотичните дестинации се правят в Катар и Дубай.

Зорница Танева – управител на туристическа агенция: "До Малдиви се наложи да отменим. Имахме казуси с вътрешни полети между Малдивите и Шри Ланка, които се изпълняват от дубайски авиолинии, и там имаше проблеми, но в общи линии държим ситуацията под контрол, доколкото зависи от нас. Има такива, които се отказаха."

На летище „Пловдив“ пък са отменени чартърни полети до Египет, планирани два пъти в седмицата от март до ноември.

Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище „Пловдив“: "България Ер" – бяха заявени чартърите, мисля, бяха 7 или 8 за Египет сега през март месец. Това отпадна, а с авиокомпанията близо шест месеца даже бяхме стигнали до сключване на договора, който обаче към този момент... Да се надяваме, че всичко ще се реши и ще започне да лети от Египет."

За сметка на това все повече хора предпочитат да пътуват в близки до България дестинации като Милано и Братислава. Живеещите там също проявяват засилен интерес към Пловдив.

