БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Светлината на Възкресението събра вярващите в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Храмът „Въведение Богородично“ в Благоевград се препълни от вярващи християни, дошли да посрещнат чудото на Христовото Възкресение в църквата.

Отец Кирил: "Вярата у човека никога не престава – тя е вътре в него, вградена от Бога. На снощната света божествена литургия ние бяхме съпричастни с Жените Мироносици. Участвахме в страданията на Христос. Присъствахме на Неговото разпятие на Голгота, заедно с двамата разбойници. Присъствахме също и на Неговото погребение – в петък вечер Му направихме опелото. Погребахме Го и чакахме Неговото славно Възкресение. И, дай Боже, както се случи, дочакахме го и се поздравихме с радостния поздрав: „Христос Воскресе!“

"Възкресението се чака от векове. Още пророците са предсказали, че ще дойде Месията, който ще избави хората от греха. Христос идва на земята като човек и със Своята божественост побеждава смъртта чрез Възкресението. И насочва всички нас към живота. Христос много ясно ни казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“ Нека всеки вземе кръста си и да Ме последва. Той казва, че Неговият път е стръмен, но е спасителен. И ние трябва да се стремим към този път – към спасението. Не само към спасението на душата си, защото можеш да придобиеш целия свят, но ако погубиш душата си – каква полза?"

Отец Кирил разказа за символиката на боядисването на яйцата в червено.

"Червеното яйце означава кръвта Христова, която е пролята за нас, грешните. Именно това символизира то – кръвта, която изкупва нашите грехове. Всеки човек знае до каква степен е грешен. Затова църквата е отредила тайнството покаяние, или тайнството изповед, за да може всеки православен християнин доброволно да дойде в храма и да се изповяда – не пред свещеника, а пред самия Господ Исус Христос, който е сърцеведецът и Който прощава греховете."

Днес през деня няма божествена литургия, тя е извършена в малките часове на нощта, а по обед в храмовете си извършва така нареченото Второ възкресение.

"На него се отслужва пасхална утреня с четене на Евангелието на различни езици. Защото преди много години е имало различни народи – например румънци, гърци, българи и други. И сега се чете на различни езици – немски, английски, гръцки, латински, църковнославянски, български – за да могат всички в храма да чуят Словото Божие", отбеляза отец Кирил.

Христос ни обединява, категоричен е свещеникът.

"Обединява ни Христос, не самият празник. Празникът си е празник, но Христос обединява хората. Именно към Него трябва да се стремим. Това огънче, което хората взимат и носят в домовете си, е символ на Христовата светлина – това е вярата. И бих желал тази светлина да свети във всички сърца, да станем по-добри, да няма войни и раздори по света, да няма зло, да няма тъга, да няма лоши неща. Христос Воскресе на всички!"

Вижте прякото включване на Миглена Медарова

#храм "Въведение Богородично" #Благоевград #Възкресение Христово #Великден

Последвайте ни

Още от: Регионални

Сливен посрещна Възкресение Христово с тържествена литургия в храм „Света Петка"
Сливен посрещна Възкресение Христово с тържествена литургия в храм „Света Петка"
Хиляди вярващи посрещнаха Възкресението в храмовете във Варна
Чете се за: 03:45 мин.
За Великден жителите на пловдивското село Черноземен успяха да възстановят храма си
Чете се за: 02:50 мин.
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите, преживял катастрофата край Локорско
Чете се за: 04:45 мин.
За канона, иконите и вярата - разказът на иконописеца Албена Димитрова
Чете се за: 02:40 мин.
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
32-часово примирие между Украйна и Русия за Великден
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение
Чете се за: 01:37 мин.
По света
В храмовете в цялата страна посрещнаха чудото на Възкресението и Благодатния огън
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Христос воскресе, възвести българският патриарх Даниил пред...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
За Великден жителите на пловдивското село Черноземен успяха да...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Решителен ден за Унгария: Днес се провеждат парламентарни избори
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ