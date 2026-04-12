За Великден жителите на пловдивското село Черноземен успяха да възстановят храма си

Този Великден за жителите на село Черноземен е по-различен. Повече от 10 години църквата „Свети Георги“, паметник на културата, беше затворена, заради струтване на притвора. Ремонтът започна преди няколко месеца, а стотици българи се включиха в дарителската кампания.

През 2016 година ви показахме състоянието на храма в село Черноземен. С течение на години бавно и безвъзвратно покривът, стенописите, иконите, камбанарията се пропукали и през 2016 г., след като и притворът се срутил, със заповед на кмета на община Калояново, храмът е затворен като опасна сграда.

Светла: "10 години църква нямаме, ей отвънка ... ще си сложим малко водичка, цветенце бучнем тамка, без свещичка, без нищо." Ценка Николова: "Ние къде можем другаде да идем, освен на една църква, вратата там е отворена за всички и никой в църквата не е върнат."

170-годишният порутен храм попада в полезрението на френския институт „Екол дьо Шайо“, който работи с Националния институт за недвижимо културно наследство. Един от курсистите арх. Райчо Димитров разработва идеен проект за укрепване и го защитава при дипломирането си. Благодарение на дарителска кампания са събрани средства, за да започне възстановяването на храма.

Светла: "Дадох 200 лева, не можех повече, като пенсията ми е 390 лева..." Тоня Христозова – кмет на село Черноземен: "Много хора отделиха, пенсионерите са на първо място, защото това са най-големите дарители."

Други купуват икони за храма. Със събраните до момента средства сградата е напълно укрепена. Доброволци от селото работят ежедневно на обекта, а през уикендите групата са увеличава. И за светлия християнски празник покривът вече не тече.

Тоня Христозова – кмет на село Черноземен: "2024 г. валеше вътре в черквата, бяхме с чадъри, 00.00 часа бихме камбаната, казахме си молитвата... Сега поне няма да вали, щастливи са всички хора."

Веднага след като приключат строителните дейности по сградата, ще започне обновяване на вътрешното пространство. Там ще се търси съдействие от Министреството на културата, заради ценния исторически статут на църквата.