Първият Фестивал на билките започва в благоевградското село Логодаж

Първият Фестивал на билките започва днес. Той ще се проведе в благоевградското село Логодаж и е посветен на лечебните растения и природата. В двора на храма "Св. Архангел Михаил" вече ухае невероятно на различни билки.

Мартин Караджов, билкар: "По време на събитието сме предвидили поход билкобер, по време на който ще разпознаваме лечебните растения и ще говорим за тяхното правилно бране и употреба, както и за лечебните им свойства. В двора на църквата пък сме подготвили импровизирана маса, на която ще можем да дегустираме и да пробваме голям набор от чайове, тинктури, билки, сокове, стари рецепти, компоти и куп други неща.

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