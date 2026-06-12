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Софиянци вече ще могат да следят данните за атмосферния въздух в реално време

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Столична община създаде онлайн платформа с интерактивни графики

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Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. Жителите и гостите на София вече имат лесен достъп до измерванията от петте автоматични станции за мониторинг, управлявани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите.

До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при пл. „Орлов мост“ и на кръстовището на ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски“. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация като предоставя данни онлайн в ясен и удобен за потребителя формат.

Платформата е достъпна на адрес: https://air2.sofia.bg/airpublic/sofiafromair/list/

За максимално улеснение на гражданите под всяка графика е изобразен Индекс за качеството на въздуха (AQI), който предоставя лесен и интуитивен поглед върху текущото състояние на въздуха във всяка от точките за мониторинг.

Това нововъведение е част от постоянния ангажимент на Столичната община към прозрачност, дигитални иновации и екологично управление, базирано на данни.

Решението е вдъхновено от ценния обмен на опит и добри практики по време на провелия се наскоро международен експертен форум, където беше подчертано значението на това екологичните данни да бъдат по-достъпни и разбираеми за обществото.

Чрез прилагането на доказани международни практики и адаптирането им към местните нужди, София продължава усилията си да предоставя надеждна и достъпна информация за околната среда за всички

#интерактивен сайт #Столична община #графики #качество на въздуха

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