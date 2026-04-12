Очакват ни много слънчеви часове на Великден

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, на морския бряг – от 5 до 8°, а максималните – между 13° и 20°, в София около 15°.

Ще преобладава слънчево време, но на места в източните и планинските райони ще превали слабо. Вятърът ще е слаб от север, в Източна България – от изток-югоизток.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, преди обяд – предимно значителна и на отделни места ще превалява слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10° - 12°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, но все пак са възможни изолирани краткотрайни валежи, главно в планините и планинските райони.

Вятърът ще е югоизточен, слаб и умерен. Температурите ще останат без съществена промяна, минималните близки до нулата, максималните в повечето места – между 13° и 18°.

В средата на седмицата вятърът ще се завърти от изток, после – от североизток. Облачността ще е по-често значителна, повишава се вероятността за валежи от дъжд, главно в западната половина от страната. Минималните температури ще са малко по-високи, дневните съвсем слабо ще се понижат.