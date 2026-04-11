Денислав Димитров: В плейофите няма лесни победи

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров бе категоричен, че в решителната фаза на сезона няма място за подценяване, въпреки успеха на неговия тим срещу ЦПВК с 3:1 гейма.

"Първо благодаря. В този етап на плейофите, на полуфинална фаза, не мисля, че има лесен успех. Момичетата на ЦПВК се бориха, но ние бяхме подготвени за това“, заяви Димитров.

Специалистът коментира и промените в състава, като подчерта, че разчита на целия отбор, а не на отделни позиции.

"Аз не разчитам само на позицията център, а на всяка една от момичетата. Това съм го казвал и в предишни интервюта. В зависимост от това кой как се представя в тренировките, вземам решения кой да играе, кога да играе и така нататък“, допълни той.

Наставникът на "сините“ призна, че ще бъде важно отборът му да затвори серията възможно най-бързо, но акцентира върху нуждата от възстановяване преди следващия мач.

"Със сигурност ще бъде важно. Предстоят празници, нека първо момичетата да отпочинат, да бъдат със семействата си и след това ще анализираме и ще се подготвим за следващия двубой“, каза още Денислав Димитров.

