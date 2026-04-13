След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно

В 3.07 ч. българско време успешно завърши мисията "Артемис II". Кристина Кук, Виктор Глоувър, Джереми Хансен, Рийд Уайзмън - записаха имената си в историята и показаха, че човечеството все още има потенциал да стига до места, на които не било.

Лори Глейс, ръководител на програмите на "Артемис": "Направихме го. За първи път от повече от 50 години изпратихме четирима души на Луната и ги върнахме безопасно на Земята."

Последното критично препятствие пред мисията беше навлизането в земната орбита. Термощитът на кораба "Орион" беше подложен на екстремните 2700 градуса и издържа. Заради образуването на защитен слой около капсулата, екипажът остана без връзка със Земята шест минути.

Шон Куин, ръководител на програмата за проучване на наземните системи: "Беше страхотно да чуя гласа на командира Уайзман и че целия екипаж е добре. Вече можем да кажем, че изпълнихме мисията."

Капсулата се приводни в Тихия океан благодарение на забавяне с парашути. Четиримата астронавти бяха изведени на лодки и надуваеми плотове. Хеликоптер ги откара за медицински прегледи. По-късно те бяха транспортирани до Хюстън, където ги очакваха семействата им. Не е ясно кога ще бъде първата им публична поява.

Рик Хенфлинг, директор на полета: "Достигнахме пикова скорост от 24 664 мили в час. Достигнахме целевия ъгъл на траекторията на полета с точност до 0,4%. Кацнахме на по-малко от миля от целта ни. Какъв страхотен ден."

Ако се съди по снимката американците - Уайзман, Глоувър и Кук и канадецът Хансен са в отлично здраве. Четиримата прекараха в Космоса 9 дни 1 час и 32 минути. Време, за което те стигнаха до обратната страна Луната и изминаха почти 1 118 000 километра.

Освен контролната зала финалните моменти от мисията "Артемис II" се следяха от хора по целия свят. Очаквано триумфалното завръщане предизвика бурни овации.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства завърналия си екипаж с пост в социалната си мрежа. Представители на НАСА определиха мисията като "фантастичен подвиг", следва да надграждаме.

Амит Кшатрия, заместник-администратор на НАСА: "Пътят към лунната повърхност е отворен. Преди 53 години човечеството си тръгна от Луната. Но този път се върнахме, за да останем."

"Артемис II" влезе в историята с много рекорди, потвърди, че от Космоса Земята изглежда страхотно, и напомни, че хората могат да се обединят поне за малко.



