Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)

Екипажът на лунната мисия "Артемис II" се завърна на Земята. В 3:00 часа, българско време, капсулата "Орион" успешно кацна в океана край бреговете на Калифорния.

Корабът премина като метеор през земната атмосферата, като термощитът беше подложен на температура от 2700 градуса. "Орион" беше забавен от парашути, след което последва приводняване на капсулата в Тихия океан.

Това е краят на 10-дневната експедиция, по време на която четиримата астронавти успяха да стигнат на 406 хиляди километра от Земята. Това е най-далечната точка, достигана с пилотиран космически апарат в историята.

Лори Глейс, ръководител на програмите на Артемис: "Направихме го. За първи път от повече от 50 години изпратихме четирима души на Луната и ги върнахме безопасно на Земята." Амит Кшатрия, заместник-администратор на НАСА: "Пътят към лунната повърхност е отворен. Преди 53 години човечеството си тръгна от Луната. Но този път се върнахме, за да останем."

снимки: БТА