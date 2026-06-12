Джанлоренцо Бленджини: Трябва да сме щастливи, когато печелим, но и да анализираме какво можем да подобрим

Селекционерът на националния отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини беше доволен от чистата победа срещу Иран в Лигата на нациите, но предупреди, че всеки съперник в турнира е силен и това е само една крачка.

"Разбира се, че съм доволен от победата. Както казах и вчера, нищо не ме прави щастлив, когато губим. Но когато печелим, трябва да бъдем щастливи. Работим, за да се подобрим. Когато работиш на високо ниво, трябва да го правиш всеки ден. И след това трябва да анализираш какво си направил добре, какво можеш да подобриш още. Трябва да знаем, че всеки двубой ще бъде много тежка битка. Сега печелим с 3:0, но една или две топки могат да направят много голяма разлика. Проблемът е да осъзнаеш, че всеки отбор е силен. Никой на това ниво не играе без грешка. Трябва да можеш да приемеш, когато ситуацията не е добра и да продължиш по същия начин, знаейки, че винаги ще е много трудно", каза италианският треньор.

"И вчера атаката ми хареса, беше достатъчно добра. Днес също блокирахме, сервирахме с по-малко грешки в мрежата, което също е важно. Когато грешиш много, съперникът играе с по-голяма увереност. Сервирахме по-добре, имахме постоянство в целия двубой. Блокадата не е единственото, за което трябва да мислиш, защото имаше и защита. Трябва да знаем, че дори когато нямаме добър ден на сервис, пак имаме какво да направим", завърши Бленджини.

Днес българският отбор почива, а утре ще играе срещу тима на Аржентина в 21:30 часа българско време.