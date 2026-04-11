Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим

Благодатният огън слезе точно в 14 часа и 13 минути българско време в Църквата "Възкресение Христово" на Божи гроб. Измоли го йерусалимският патриарх Теофил Трети. Благодатният огън дойде в особено труден период за света - конфликтът в Близкия Изток. Това е и причината за по-малкия брой вярващи, които тази година се събраха в храма.

Стотици полицаи охраняват района на Църквата на Божи гроб в Стария град на Йерусалим.

Дийн Елсдън, говорител на израелската полиция: "С облекчаването на указанията на командването за церемонията на Благодатния огън, която очаквахме да се проведе в ограничен формат, сега се провежда в пълен мащаб - в координация с църковните лидери."

Светлината е част от Божията милост и затова трябва да бъде измолена. Церемонията се спазва от столетия.

Вратата на храма "Възкресение Христово" се отвори от пазителя на ключа , който е представител на мюсюлманска фамилия, а радостните възгласи на православни арабски младежи възвестиха идването на чудото.

Измолването на Благодатния огън става по ред, непроменен от 15 - ти век.

Вратите на Кувуклията ли параклисът над Божи гроб се запечатват с пита пчелен восък, както са направили римските войници след полагането на Иисусовото тяло.

По-късно, питата беше разчупена, а йерусалимският патриарх Теофил Трети обиколи три пъти Кувуклията и преди да влезе вътре съблече горните си одежди.

Теофил Трети влезе заедно с арменския патрирах , но той остава само до предверието. Свещи и кандила угаснаха и вярващите останаха в оживено очакване.

13 минути след 14 часа Благодатният огън слезе, измолен от Теофил Трети. Той изнесе два снопа по 33 свещи, колкото са земните години на Спасителя.

Огънят, който в първите минути топли, но не изгаря, беше разнесен за кратко време.

Според старо поверие, ако Благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството.