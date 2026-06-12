Любими герои от киното и игрите оживяват в Пясъчен град в Бургас

Мики Маус, Спайдърмен, герои от популярни анимации, филми и видеоигри ще посрещат посетителите в тазгодишното издание на Пясъчния град в Бургас. Скулпторите вече работят по впечатляващите фигури, които и това лято ще превърнат пространството край Морската градина в една от най-посещаваните атракции по Южното Черноморие.

Темата на фестивала тази година е вдъхновена от света на киното, анимацията и видеоигрите. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които ще пресъздадат емблематични образи, познати на няколко поколения.

За създаването на скулптурите се използват хиляди тонове специален пясък, а подготовката на експозицията продължава седмици. Очаква се Пясъчният град да отвори врати за посетители в началото на юли и отново да бъде сред най-големите туристически атракции в Бургас.