Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина

На Велика събота България се сбогува със славея на Странджа - Янка Рупкина. Гласът на голямата певица никога няма да бъде забравен, а изпълнението на любимата й песен "Калиманку Денку" ще остане завинаги в съкровищницата на българския фолклор. Днес близки и приятели я изпратиха в последния й път в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас.

Тишина, сълзи и признателност за Янка Рупкина, която превърна странджанската народна песен в световно богатство.

Митра Михайлова, сестра на Янка Рупкина: "Обичам я много! Искрено съжалявам, че си отиде, но такъв е животът.” Златка Николова, роднина: "С голямо сърце! Много обичаше всички и много я обичаха. Наистина беше с благ характер!" Таня, племенница: "Беше великолепна, обичлива, помагаше на близки и приятели!” Костадин Михайлов, народен певец и ученик на Янка Рупкина: "Аз не съм познавал по-добър човек от Янка Рупкина. Благодаря на Бог, че ме е срещнал с нея." Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Беше най-свежия, най-светлия глас на Странджа. Да почива в мир!" Златка Ставрева, народна певица: "Много отзивчива, много мъдра, много земна. И аз й пожелавам светлина в небесния й песенен път!"

Гласът на Янка Рупкина няма да замлъкне - запечатан и в последната й неизлъчвана песен, записана от нейни близки.