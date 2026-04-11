На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Близки и приятели я изпратиха в последния й път в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас

сбогуваме народната певица янка рупкина
На Велика събота България се сбогува със славея на Странджа - Янка Рупкина. Гласът на голямата певица никога няма да бъде забравен, а изпълнението на любимата й песен "Калиманку Денку" ще остане завинаги в съкровищницата на българския фолклор. Днес близки и приятели я изпратиха в последния й път в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас.

Тишина, сълзи и признателност за Янка Рупкина, която превърна странджанската народна песен в световно богатство.

Митра Михайлова, сестра на Янка Рупкина: "Обичам я много! Искрено съжалявам, че си отиде, но такъв е животът.”

Златка Николова, роднина: "С голямо сърце! Много обичаше всички и много я обичаха. Наистина беше с благ характер!"

Таня, племенница: "Беше великолепна, обичлива, помагаше на близки и приятели!”

Костадин Михайлов, народен певец и ученик на Янка Рупкина: "Аз не съм познавал по-добър човек от Янка Рупкина. Благодаря на Бог, че ме е срещнал с нея."

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Беше най-свежия, най-светлия глас на Странджа. Да почива в мир!"

Златка Ставрева, народна певица: "Много отзивчива, много мъдра, много земна. И аз й пожелавам светлина в небесния й песенен път!"

СНИМКИ:БТА

Гласът на Янка Рупкина няма да замлъкне - запечатан и в последната й неизлъчвана песен, записана от нейни близки.

