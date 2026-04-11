Помощ за нуждаещите се: 500 червени яйца и хранителни продукти раздават във варненски храм

500 червени яйца и хранителни продукти за Великден получават днес във варненския храм "Свети Архангел Михаил" хората, които всяка събота намират там топъл обяд. От години дарители подпомагат трапезарията към храма в навечерието на големите празници.

В храма "Св. Архангел Михаил" хората получават своя топъл обяд. На Велика събота напомнянето е много по-силно, че освен да чакаме чудото, можем и да направим нещо за него. Дарители осигуриха 260 пакета. Тази сутрин имаше още хора, които идваха и носеха хранителни продукти.За хората в нужда, които освен топла супа, както всяка събота, сега ще получат козунак и пакетирани храни, за да могат да посрещнат празника.

15 години продължава тази традиция с благословията на църквата. Организатор е отец Георги Стоименов, който стои зад събирането на дарителите и за това, че от 3 години насам освен за храна на нуждаещите се, средства се отделят за домове за деца и за възрастни хора. Тази година част от финансовите дарения отиват за дом "Другарче", където ще имат обновени санитарни възли.

Вижте прякото включване на Светлана Ганчева