Експеримент на БНТ: Колко излиза тазгодишната Великденска трапеза?

Експеримент на колегите от Пловдив показва, че в седмицата преди Великден, ръст на основни хранителни продукти няма. По-високата цена на празника тази година се дължи основно на поскъпване при агнешкото месо, яйцата и зеленчуците. Празничното пазаруване в последния момент обаче може да се окаже по-изгодно, заради промоциите, които обявяват търговците.

Анастасия пазарува за двучленно семейство. Преди седмица за основни продукти в квартален пловдивски магазин плати близо 12 евро.

Анастасия Димитрова: "Купих един хляб, едно кисело мляко, яйца, брашно, захар. Днес закупих същите неща и стойността е една и съща."

Агнешкото месо взима в деня преди празника. Именно заради него, тази година Великден ще излезе по-скъп с между 20 и 30 процента.

Анастасия Димитрова: "Миналата година агнешкото месо беше 28 лева/кг, сега е между 17 и 19 евро."

Въпреки цената, семейството ѝ предпочита българско прясно месо.

Иво Ангелов – управител на месарница: "Месото винаги трябва да е свежо, да има син печат, който да пише БГ и номера на кланицата. По това може да познаете българското агнешко. Видите ли, че е по-изсъхнало самото месо, това означава, че е по-старо и не се знае произходът."

При яйцата спрямо миналата година увеличението на цените е с над 30 процента. За да купуват клиентите, някои търговци поддържат много нисък марж на печалбата.

Спас Кочев – управител на магазин: "Продаваме 7,50 евро кората кафявите яйца, 30 броя в кора. Естествено и там има лек ръст, но ние гледаме да поддържаме минимални надценки, за да може всичко да е достъпно до потребителите."

На един от пловдивските пазари купихме краставици от производител по 1,30 евро – цена, която може да се конкурира с тези в големите вериги."

Стефка Йотова – земеделски производител: "Гледаме да свалим цените, за да може хората да си купуват. Но откакто от януари е влезнало еврото, хората много си броят парите и си гледат джоба." – Как да купя, искам да купя, но скъпички са доматите – 3 евро.

Празникът все пак не е основно трапезата, а доброто настроение.