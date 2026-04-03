Великденската трапеза поскъпва

Подготовката за предстоящите великденски празници тази година ще постави на изпитание семейния бюджет на българина. Данните от пазара през март 2026 г. показват ясна тенденция за поскъпване на продуктите за празника. При някои продуктите увеличението е минимално, при други – двойно. Причината са въвеждането на еврото и повишението на цените на горивата вследствие на войната в Близкия изток.

Най-шокиращ е скокът при яйцата. Докато през март 2025 г. десет яйца се търгуваха средно за 2,86 лв., днес потребителите масово плащат над 2 евро за десет яйца.

„6,56 – скъпи са, поне 10 - 15% отгоре.“ „3,52 – свързано е и с горивата, но като цяло, и смяната от лев към евро, и въобще, видима е като цяло картинката.“

Традиционното агнешко месо също е по-скъпо. В търговските вериги цената на дребно е от 13 до 16 евро за килограм или с 10 - 15% повече спрямо миналата пролет. Много българи обаче избират алтернативата „директно от кошарата“.

„Вносът не ме привлича. Не знам откъде е и колко време е стояло. Предпочитам от производител и да има някаква история, че е чисто месо.“ Слави Илиев, животновъд: „Миналата година продавахме по 10 лева живо килограм агнешко. Тази година ще е около 6,50 - 7 евро, защото всичко се повиши – инфлацията. Фуражът миналата година го вземахме на 40 - 42 ст. за килограм, тази година около 55 - 60 ст. за зърното. Една бала люцерна миналата година беше около 5 евро, сега е 7 евро. От това ние повишаваме цените на агнешкото.“

Зелената салата и краставиците също бележат ръст.

Анета Просеникова, търговец: „Марулята си е наша, българска. Няма такива фрапиращи разлики. Българската краставица е 2,8 - 3 евро, в зависимост от качеството. Гръцката също е около 3 евро. Има конкуренция и мисля, че ще има нормални цени за празниците.“

Драстична е разликата при козунаците – от 1,50 евро за масово производство в магазина до 15 евро за занаятчийски изделия с по-качествени продукти и пълнеж.

За да излезе по-евтина трапезата за празника, специалистите съветват да се търсят промоционални оферти и да не се оставя пазаруването за последния момент.