Язовир „Александър Стамболийски“ прелива, няма нанесени щети

Язовир „Александър Стамболийски“ достигна критичното си ниво в 22.00 ч. на 2 април след обилните валежи, съобщиха от Областната управа във Велико Търново тази сутрин.

В момента язовирът прелива със 7 куб. метра в секунда.

„Водоемът е под наблюдение. Няма причинени щети и опасност за хора и земеделски земи“, увери Валентин Михайлов, областен управител на Велико Търново, който е в непрекъсната връзка с всички отговорни институции, които следят ситуацията.

Нивото на язовир „Йовковци“ също се е покачило и е достигнало 83,18% от полезния обем.

Река Янтра е достигнала ниво от 3,54 м, но се очаква да спада, тъй като река Белица, която се влива в нея, спада с 40 см.