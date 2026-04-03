Започва благотворителната кампания към храм „Св. Архангел Михаил“ във Варна

Започва Великденската благотворителна кампания на енориите към храм „Св. Архангел Михаил“ във Варна. Благотворителната кампания е насочена към хората в нужда, които всяка събота посещават социалната трапезария към храма.

Отец Георги Стоименов: „Кампанията ни е традиционна, вече от 15 години продължава. Всяка година на Рождество Христово и на Възкресение Христово, освен храната, която приготвяме в нашата кухня, раздаваме и пакети с храна за нуждаещите се. Това са по-дълготрайни храни – консерви, варива, сладости.“

Желаещите да се включат могат да занесат хранителни продукти на място, където, по думите на отец Георги, винаги има човек, който да ги посрещне.

отец Георги Стоименов: „Ще ги раздадем в събота, на самото Възкресение Христово, за да могат хората да посрещнат празника.“

Освен хранителни продукти, през последните три години кампанията се разширява и обхваща и центрове за настаняване от семеен тип и домове за възрастни хора. Тази година помощта е насочена към центъра „Другарче“, където ще бъде извършен ремонт на санитарното помещение – банята.

отец Георги Стоименов: „Така че средствата, които останат, след като направим пакетите, ще бъдат изразходвани именно там – да направим ремонт на този център, за да могат потребителите, младите хора, които живеят там, да се чувстват уютно и удобно.“

Хората, които искат да се включат в благотворителната кампания, могат да го направят и чрез дарение на средства.

отец Георги Стоименов: „Имаме открита банкова сметка, може и тук на място – в брой. Така че който има желание да помогне, има как да го направи.“





