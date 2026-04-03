За католическия свят днес е Разпети петък

За католическия свят днес е най-тъжният ден. За първи път папа Лъв XIV води великденските служби. За разлика от папа Франциск той възобновява различни традиции.

Днес светият отец лично ще носи голям кръст за Кръстния път. Снощи изми краката на 12 свещеници в катедралата на Римската епархия. Неговият предшественик извършваше ритуала в римски затвор и миеше краката на затворници.

В неделя Лъв XIV за първи път ще произнесе обръщението "Урби ет Орби". Папа Франциск почина на Велики понеделник миналата година.