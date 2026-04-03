Генерират хеш кода на машините за изборите на 19 април

Експерти от Централна избирателна комисия ще генерират и хеш кода, който ще се изписва на контролната разписка на машината и върху всяка бюлетина за гласуване на предсрочните парламентарни избори. Процедурата ще бъде публична и ще се проведе в контролирана среда в Министерството на електронното управление.

Тя е задължителна по Изборния кодекс и гарантира защита от подмяна или промяна на софтуера на устройствата, с които ще се гласува на 19 април. Предстои ЦИК да вземе решение къде в секциите зад граница ще има и машини на гласуване. Устройствата трябва да бъдат предоставени на Министерството на външните работи на 8 април, за да бъдат транспортирани по места.

До изборите остават 16 дни.

В 9354 избирателни секции от общо 11 836 в страната ще може да се гласува и с машина.