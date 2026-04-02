Открити откраднати артефакти: Румънски шлем и гривни бяха показани в Нидерландия

Румънският златен шлем, откраднат от нидерландски музей миналата година, беше открит и показан на пресконференция в град Асен, североизточна Нидерландия. Кражбата на артефакти от Букурещ миналата година предизвика бурна реакция в света на изкуството. Заподозрени за обира са дали информация, довела до откриването на съкровищата като част от сделка с властите.

Шлемът е на 2 500 години и е особено ценен за Румъния. Две от трите откраднати златни гривни също са открити.Те датират от 50 година преди Христа.Съкровищата бяха задигнати от музея "Дренц" в Асен през януари, миналата година. Произведенията бяха предоставени назаем за изложба от Националния исторически музей в Букурещ. Те се оценяват на милиони евро.

Кориен Фахнер - главен прокурор на отдел „Правосъдие“ за Северна Нидерландия: „Уникалният шлем от Котофенешти и две антични дакийски ленти за ръкавели се завръщат. И ние сме изключително щастливи от това. Особено за Румъния, защото тези предмети на изкуството са с безценна историческа стойност. Но също така, и не на последно място, за целия персонал на музея в Дренц“.

Под огромен натиск от Румъния, нидерландските власти направиха многократни опити да убедят заподозрените да им кажат къде са скрити съкровищата. Полицията дори предложи да намали наполовина присъдата на един от тях. Служител под прикритие предложил на друг заподозрян 400 000 евро, за да му разкрие къде е скрита плячката.

Даниела Буруяна - прокурор от Румъния: „През тази една година и два месеца, заедно с нидерландските колеги, създадохме съвместен екип за разследване, който днес дава плодове, връщайки тези артефакти там, където им е мястото. Защото те са част от румънската култура и наследство. Но също така и от общото европейско наследство."

Издирва се още една златна гривна от румънската колекция. Нидерландското правителство беше заделило 5,7 милиона евро за евентуално обезщетение след кражбата.