Очаква ни слънчево време с все по-високи максимални температури

В края на тази и началото на новата седмица ще бъде слънчево и със все по-високи максимални температури. Преди това обаче и тази нощ, и утре на много места ще има валежи от дъжд.

Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток. Минималните температури ще са между 4° и 9°, на морския бряг от 7°- 8°, в София – около 5°, а дневните температури в повечето места ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°, по Черноморието - от 12° до 14°.

В петък по Черноморието през деня също ще бъде облачно, с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

И в планините ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра - от сняг. Ще духа умерен южен вятър, който до края на деня ще се ориентира от североизток.

И към времето в Европа. Сняг ще вали само в крайните североизточни райони от континента.

Дъжд ще вали на Британските острови, в Западна Франция, както и над повечето райони от Източна Европа. Ще продължи да вали в Южна Италия, както и почти навсякъде на Балканите.

У нас в събота на места все още ще вали.

Ще духа умерен северозападен, в Източна България - североизточен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето райони ще бъдат между 12° и 17°. В неделя ще има по-малко валежи, облачността ще намалява, а затоплянето ще продължи.

През първите дни на новата седмица ще бъде слънчево, а температурите ще продължат да се повишават и вече в повечето части от страната ще бъдат между 17° и 22°.