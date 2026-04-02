БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С фалшиви снимки и преразказани репортажи на БНТ: Мним инфлуенсър събира пари във Фейсбук

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нова измамна схема във Фейсбук. Инфлуенсър със съмнителен профил събира пари с фалшиви снимки и преразказани репортажи на БНТ. За измамата сигнализира майката на ученик с рядко генетично заболяване, който ви показахме в "По света и у нас".

Историята на спортиста в инвалидна количка, който се придвижва в 78-мо училище със специално устройство дарено от педагозите и съучениците, ви разказахме в "По света и у нас" миналия петък. Няколко дни по-късно майката на Давид попада на публикация във Фейсбук, която преразказва репортажа на БНТ и с фалшива снимка призовава за финансова подкрепа.

Елица Пецева, майка на Давид: „Като цяло се вижда, че и снимката е фалшива и самото подканване за пращане на пари под формата на подарък или нещо такова на самата снима не ме накара да се чувствам добре определено. Може и да е някой изкуствен интелект, който да е генерирал тази публикация.“

В позиция от 78-мо училище обясняват,че не събират пари за осигуряване на достъпна среда за Давид.

Елица Пецева, майка на Давид: „Не събираме пари и няма да събираме пари.“

Показваме публикацията на експерта по киберсигурност Кирил Григоров.

Кирил Григоров, експерт по киберсигурност: „С развитието на технологиите, социалните мрежи и изкуствения интелект все по-често се натъкваме на дори генерирано от изкуствен интелект съдържание, неверни изображения с цел финансова облага.“

В случая потребителите могат да подкрепят инлфуенсъра като му подарят звездичка на цена от 1 щатски цент.

Кирил Григоров, експерт по киберсигурност: „В конкретния случай подобен тип постове разчитат на състраданието на хората, на желанието им да помогнат на болен човек в затруднено положение. Такъв тип профили и съдържание могат да генерират огромни парични средства.“

От съмнителния профил с фалшива снимка е преразказан и друг репортаж на БНТ за жена с церебрална парализа от Варна. Инфлуенсърът заяви, че не събира нищо и е изключил възможността за подкрепа с подаръци. Според експертите за измамни схеми в повечето случаи се използват откраднати профили.

Кирил Григоров, експерт по киберсигурност: „Много трудно за съжаление може да бъде установен истинския извършител на подобно деяние, защото дигитално лесно може да си прикрие следите.“

Майката на Давид е докладвала публикацията.

Елица Пецева, майка на Давид: „Добрите новини трябва да се казват и хората не трябва да се притесняват, че ще бъдат в моята ситуация.“

По сигнал на "По света и у нас" отделът за киберпрестъпност в ГДБОП проверява случая.

#съмнителен профил #във Фейсбук #измамна схема #инфлуенсър

Последвайте ни

Още от: Общество

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ