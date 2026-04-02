Тръмп уволни главния прокурор на САЩ Пам Бонди

Доналд Тръмп отстрани Пам Бонди от длъжността главен прокурор на Съединените щати заради недоволство от нейното управление. Според "Ню Йорк таймс" основната причина за недоволството на Тръмп са действията на ръководителката на Министерството на правосъдието и нейния отдел относно публикуването на документи по делото на финансиста Джефри Епстийн, осъден за педофилия.

На 30 януари 2026 година Министерството на правосъдието на САЩ завърши публикуването на над 3 милиона страници документи, както и на над 2000 видеоклипа и 180 000 снимки от досието на Епстийн. Те включват десетки имена на членове на кралски семейства, видни държавни служители, бизнесмени, дипломати и учени от различни страни. Сред познатите на финансиста са 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият ръководител на администрацията във Вашингтон.

Публикуването на пълното досие на скандалния финансист беше изисквано от закон, приет от Конгреса през ноември 2025 година и подписан от настоящия американски лидер. Наказателното преследване срещу Епстийн в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата си килия през август 2019 година.