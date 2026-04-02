Почина големият композитор Михаил Белчев
Президентът Илияна Йотова се обяви срещу спекулативното увеличение на цените преди Великден

Държавният глава се срещна със служебните министри на земеделието и на туризма

След изказването на американския президент цените на петрола силно се повишиха - средно с 10 процента. Войната в Близкия изток увеличава несигурността пред икономиката на еврозоната, като създава риск от по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж, посочи Европейската централна банка.

След прогнозите на икономисти, че увеличената цена на енергията ще се отрази и на храните - правим проверка с днешна дата как у нас се оскъпяват оранжерийните зеленчуци. От производителя до пазара цената на доматите нараства повече от 5 пъти и достига 6,50 евро за килограм на дребно. Именно заради ръста на цените земеделците искат мерки от страна на правителството. Президентът Илияна Йотова се срещна със земеделския и министъра на туризма, за да коментират механизми за овладяване на цените.

Благовест Ангелов отглежда 6 декара оранжерийни домати в Кресна.

Благовест Ангелов, зеленчукопроизводител от Кресна: „Добри пари да останат за мен, трябва доматът да не пада под евро и половина.“

На пазара в Благоевград обаче цената е друга.

Елица, търговец на зеленчуци в Благоевград: „Ако миналата година домат съм го взимала на 4 лева, сега го взимам на 4 евро. Едно към едно вече идва лев и евро.“

А в магазините доматите стигат до 6 евро.

Костадин, клиент: „Ужасно скъпо, така че кожата да ти одерат. Значи няма жалост у тия хора…

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата обаче не отчитат поскъпване на потребителската кошница заради повишените цени на горивата.

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ: „Ако погледнем 20 цента от самия бензин върху килограм краставици се отразява с 1 цент - не е това причината за цената. Причината са неритмичните доставки, лошите търговски практики, които практикуваме - ние имаме механизми от 19 век.“

Според браншовите организации причината е друга.

Марк Цеков, гл. секретар на браншова камара ''Плодове и зеленчуци'': „Излиза, че една Шопска салата например, може би ще ми струва колкото едно кило месо - истината е, че в момента цените са крайно спекулативни.“

На среща със земеделския министър президентът Илияна Йотова се е обявила срещу спекулативното увеличение на цените преди Великден. Държавният глава е призовала и за подкрепа на фермерите. Иван Христанов увери, че се вземат адекватни мерки, за да не се допусне необосновано поскъпване заради кризата в Близкия изток.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: „Не очакваме голямо поскъпване или осезаемо поскъпване на цените на стоките. 557 милиона евро ще бъдат вкарани в сектора в рамките на следващите 3 месеца, за да можем да гарантираме неговата ликвидност и да посрещне разходите си.“

Ефектите от кризата върху туристическия бранш е обсъдила президентът с ресорния министър. Илияна Йотова е акцентирала, че с представянето на България като сигурна дестинация може да си осигурим успешен туристически сезон. А Ирена Георгиева обясни, че служебният кабинет не планира намаляване на ДДС за туристическия бранш.

Ирена Георгиева, служебен министър на туризма: „9% ДДС не срещат отзвук в цялото общество - позитивен.Но много важно е обществото да разбере, че всъщност това е мярка в подкрепа на бизнеса преди всичко, за това да се запазят работни места, да има възможност за развитие и инвестиции.“

До две седмици от Министерството на туризма ще предложат икономически пакет от мерки.

#министъра на туризма #земеделския министър #цени на храните #цената на петрола #Министерство на туризма #Илияна Йотова

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Политика

Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Христанов започна проверки в горските стопанства Министър Христанов започна проверки в горските стопанства
Чете се за: 01:12 мин.
Илияна Йотова: Да има повече светлина и надежда в дните ни Илияна Йотова: Да има повече светлина и надежда в дните ни
Чете се за: 00:42 мин.
Трайчо Трайков: Промяна в схемата за емисии е ключът към по-ниски енергийни цени Трайчо Трайков: Промяна в схемата за емисии е ключът към по-ниски енергийни цени
Чете се за: 03:12 мин.
Земеделският министър: Няма икономически предпоставки за увеличение на цените Земеделският министър: Няма икономически предпоставки за увеличение на цените
Чете се за: 08:12 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
