Президентът Илияна Йотова се обяви срещу спекулативното увеличение на цените преди Великден

След изказването на американския президент цените на петрола силно се повишиха - средно с 10 процента. Войната в Близкия изток увеличава несигурността пред икономиката на еврозоната, като създава риск от по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж, посочи Европейската централна банка.

След прогнозите на икономисти, че увеличената цена на енергията ще се отрази и на храните - правим проверка с днешна дата как у нас се оскъпяват оранжерийните зеленчуци. От производителя до пазара цената на доматите нараства повече от 5 пъти и достига 6,50 евро за килограм на дребно. Именно заради ръста на цените земеделците искат мерки от страна на правителството. Президентът Илияна Йотова се срещна със земеделския и министъра на туризма, за да коментират механизми за овладяване на цените.

Благовест Ангелов отглежда 6 декара оранжерийни домати в Кресна.

Благовест Ангелов, зеленчукопроизводител от Кресна: „Добри пари да останат за мен, трябва доматът да не пада под евро и половина.“

На пазара в Благоевград обаче цената е друга.

Елица, търговец на зеленчуци в Благоевград: „Ако миналата година домат съм го взимала на 4 лева, сега го взимам на 4 евро. Едно към едно вече идва лев и евро.“

А в магазините доматите стигат до 6 евро.

Костадин, клиент: „Ужасно скъпо, така че кожата да ти одерат. Значи няма жалост у тия хора…

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата обаче не отчитат поскъпване на потребителската кошница заради повишените цени на горивата.

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ: „Ако погледнем 20 цента от самия бензин върху килограм краставици се отразява с 1 цент - не е това причината за цената. Причината са неритмичните доставки, лошите търговски практики, които практикуваме - ние имаме механизми от 19 век.“

Според браншовите организации причината е друга.

Марк Цеков, гл. секретар на браншова камара ''Плодове и зеленчуци'': „Излиза, че една Шопска салата например, може би ще ми струва колкото едно кило месо - истината е, че в момента цените са крайно спекулативни.“

На среща със земеделския министър президентът Илияна Йотова се е обявила срещу спекулативното увеличение на цените преди Великден. Държавният глава е призовала и за подкрепа на фермерите. Иван Христанов увери, че се вземат адекватни мерки, за да не се допусне необосновано поскъпване заради кризата в Близкия изток.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: „Не очакваме голямо поскъпване или осезаемо поскъпване на цените на стоките. 557 милиона евро ще бъдат вкарани в сектора в рамките на следващите 3 месеца, за да можем да гарантираме неговата ликвидност и да посрещне разходите си.“

Ефектите от кризата върху туристическия бранш е обсъдила президентът с ресорния министър. Илияна Йотова е акцентирала, че с представянето на България като сигурна дестинация може да си осигурим успешен туристически сезон. А Ирена Георгиева обясни, че служебният кабинет не планира намаляване на ДДС за туристическия бранш.

Ирена Георгиева, служебен министър на туризма: „9% ДДС не срещат отзвук в цялото общество - позитивен.Но много важно е обществото да разбере, че всъщност това е мярка в подкрепа на бизнеса преди всичко, за това да се запазят работни места, да има възможност за развитие и инвестиции.“

До две седмици от Министерството на туризма ще предложат икономически пакет от мерки.

Вижте още в материала на Виктор Борисов