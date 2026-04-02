Срещу повишаването на цените: Президентът се среща с министрите на туризма и земеделието

Заради скока в цените - двама министри от служебното правителство посрещна президентът Илияна Йотова на "Дондуков" 2 - тези на туризма и на земеделието. Разговорите са продължение на срещите на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на ценовата криза.

Продължават срещите на президента Илияна Йотова с ресорните институции, отговорни за контрола на цените следствие на кризата в Близкия изток. Днес сутринта на среща с президента дойде министърът на туризма Ирена Георгиева. С президента те са коментирали ситуацията и как страната ни се позиционира на туристическият пазар.

България може да се възползва от ситуацията в Близкия изток, заяви министър Георгиева, като привлече европейските туристи, които традиционно предпочитат дестинациите в Близкия изток - чрез реклама, като се запази добро съотношението между цена и качество. И също така, ако туристическият бранш успее да запази цените на вече предплатените пакети.

Относно коментираната тема с намаляване на ДДС ставката на 9% за туристическия бранш, министър Георгиева коментира: "мярка, която ще е в подкрепа на бизнеса", но отчете, че подобна мярка се гледа с недоверие от обществото.

Ирена Георгиева, служебен министър на туризма: "Европейските туристи търсят Европа. Това са нашите генериращи пазари. Търсят тези райони, които са по на запад от военния конфликт. България не е толкова на запад, колкото Португалия и Испания. Има шанс да убедим туристите, че България е гостоприемна и сигурна, предлагаща добро съотношение цена-качество, но да удържим цените, на които са продадени туристическите пакети."

След около 20 минути започва втората среща за деня на президента Йотова. Тя ще бъде с Иван Христанов, министър на земеделието. Една от темите, които се очаква да бъде засегната на нея е дали има спекула на пазара на плодове и зеленчуци и като цяло на хранителни стоки преди Великденските празници.

