Историческо: НАСА изпрати първия пилотиран полет след повече от 50 години

Мисията "Артемис 2" е стъпка към ново кацане на Луната през 2028 година

И към една историческа новина - 57 години след стъпването на човешки крак на Луната и 54 години след последния пилотиран полет, навлязъл в орбитата около Луната, Съединените щати се завърнаха в космическото съревнование. Рано тази сутрин четирима астронавти излетяха от космическия център "Кенеди" във Флорида на борда на кораба "Орион".

Мисията "Артемис 2" е стъпка към ново кацане на земния спътник през 2028 година, на фона на надпреварата с Китай. Както и към първия пилотиран полет до Марс до 2040 година.

Чарли Блекуел-Томсън, директор по изстрелването: "Рийд, Виктор, Кристина и Джереми: В тази историческа мисия вие носите със себе си сърцето на екипа на "Артемис", смелия дух на американския народ и на нашите партньори по целия свят, както и надеждите и мечтите на едно ново поколение. Успех. Бог да ви пази, "Артемис 2". Да тръгваме."

Последни думи преди големия старт.

В 1 часа и 35 минути българско време 98-метровата Space Launch System – най-мощната ракета, която НАСА някога е изстрелвала - пое на историческата си мисия - да изведе четирима астронавти в орбита около Луната - ключова стъпка в съревнованието й с Китай за ново кацане на земния спътник преди 2030 година.

Джаред Айзъкман, директор на НАСА: "След кратка пауза от 54 години, НАСА отново е в играта с изпращането на астронавти на Луната."

На борда на "Орион" са тримата опитни американски астронавти - пилотът Виктор Глоувър, капитанът Рийд Уайзман и специалистът Кристина Кох, както и канадецът Джереми Хансен, за когото това е първа мисия в Космоса. Тя ще продължи 10 дни.

След извеждане в ниска околоземна орбита, екипажът на кораба ще извърши различни маневри и тестове. След това "Орион" ще поеме към Луната, където в рамките на няколко часа ще премине зад обратната й страна, като бие рекорда на "Аполо 13", отдалечавайки се на над 400 хиляди километра от Земята.

Основаната задача при прелитането - да се тества оптичната комуникационна система, която използва лазери за изпращане и получаване на съобщения от Земята. Най-приятната част ще е заснемането на изображения на обратната страна на Луната.

Лори Глейз, заместник-администратор на дирекцията за мисиите на НАСА: "Екипажът ще има възможност да наблюдава и слънчевото затъмнение, когато Луната ще закрива Слънцето. Те ще могат да видят слънчевата корона."

"Орион" ще поеме към Земята по така наречената "траектория на свободно връщане" – маршрут, който използва гравитацията на Земята и Луната, за да върне кораба безопасно обратно.

