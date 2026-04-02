Благотворителен базар събира средства за Център за хора с увреждания в Русе

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Водно-рехабилитационният център е мечта на покойния син на треньора Илиян Русев-Скури

Преди Великден ученици, учители и родители от СУ "Васил Левски" организират благотворителен Великденски базар, за да помогнат за изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с увреждания в Русе. Идеята за създаването на спортното съоръжение е на треньора Илиян Русев-Скури, който иска да бъде сбъдната мечтата на неговия покоен син Александър - да помага на децата с двигателни и с ментални проблеми.

Мария Иванова-Тодорова, директор на СУ "Васил Левски" – Русе: "Не за първи път организираме благотворително събитие. Мисията на нас, учителите, е да възпитаваме учениците наред с знания, за четмо и писмо, както са казали старите даскали, но и да ги възпитаваме в съпричастност, взаимопомощ и ред, ред други добродетели. Така че съм особено щастлива, че този път идеята дойде от малката Мирая и нейното семейство да организираме Великденски базар в подкрепа на фондация "Александър Русев"."

Майката на Мирая, Наталия Петрова, подкрепя каузата, защото сама се е сблъскала с тези проблеми.

Наталия Петрова, майка на Мирая: "Край моята дъщеря се сблъсках с реалния живот на много деца, които се нуждаят от рехабилитация, от физиотерапия, от вниманието на този господин до мен, който е герой за мен."

Илиян Русев благодари на всички, които и до момента помагат за изграждането на новия рехабилитационен център.

Илиян Русев, Фондация "Александър Русев" :"Стигнали сме до там, където сме направили изкопите. Всички изкопи за трите басейна. Чакам да дойде армировката, за да можем да подложим бетон и започваме вече да вдигаме нагоре."

До момента Илиян Русев и хората, които го подкрепят, са помогнали на повече от 500 възрастните и децата с увреждания.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева

#водно-рехабилитационен център #Русе #благотворителен базар #хора с увреждания

