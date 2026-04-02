"Файненшъл таймс": Тръмп заплашва да спре оръжейните доставки за Украйна

Доналд Тръмп е заплашил да спре доставките на оръжия за Украйна, за да окаже натиск над европейските си съюзници да се включат в "Коалицията на желаещите" за отварянето на Ормузкия проток. Това съобщи "Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати източници. Протокът на практика е затворен от Иран, след като САЩ и Израел атакуваха Ислямската република в края на февруари.

Президентът на САЩ е поискал миналия месец кораби на НАТО да помогнат за отварянето на ключовия воден път, но е получил отказ от европейците с аргумента, че това е невъзможно докато конфликтът продължава.

Според източниците на "Файненшъл таймс" отговорът на Тръмп е бил, че може да спре доставките за инициативата на НАТО "Пърл" за снабдяване с оръжия за Украйна, финансирана от европейски страни. Украинският президент Володимир Зеленски междувременно съобщи, че провел видео разговори с американските преговарящи за мирния процес в страната му. В тях е взел участие и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите на Зеленски екипите продължават да са в тясно сътрудничество и през следващите дни, без да даде повече подробности.