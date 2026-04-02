"Файненшъл таймс": Тръмп заплашва да спре оръжейните доставки за Украйна

Ива Стойкова
Снимка: АП/БТА
Доналд Тръмп е заплашил да спре доставките на оръжия за Украйна, за да окаже натиск над европейските си съюзници да се включат в "Коалицията на желаещите" за отварянето на Ормузкия проток. Това съобщи "Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати източници. Протокът на практика е затворен от Иран, след като САЩ и Израел атакуваха Ислямската република в края на февруари.

Президентът на САЩ е поискал миналия месец кораби на НАТО да помогнат за отварянето на ключовия воден път, но е получил отказ от европейците с аргумента, че това е невъзможно докато конфликтът продължава.

Според източниците на "Файненшъл таймс" отговорът на Тръмп е бил, че може да спре доставките за инициативата на НАТО "Пърл" за снабдяване с оръжия за Украйна, финансирана от европейски страни. Украинският президент Володимир Зеленски междувременно съобщи, че провел видео разговори с американските преговарящи за мирния процес в страната му. В тях е взел участие и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите на Зеленски екипите продължават да са в тясно сътрудничество и през следващите дни, без да даде повече подробности.

#оръжейни доставки #Доналд Тръмп #войната в Украйна

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Близък изток

Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
5252
Чете се за: 02:45 мин.
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ и Иран продължават издирването на пилот след свалянето на F-15 САЩ и Иран продължават издирването на пилот след свалянето на F-15
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
