Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж

Властите в Ямбол се събират на спешна среща след като 3-годишно дете беше спасено от падане от външната страна на балкон на 8-ия етаж. Очаква се по случая да се проведе заседание на Координационния механизъм за деца в риск за последващи мерки. В него участие ще вземат представители на социалните служби, общината, полицията и прокуратурата.

Момченцето беше спасено от полицейски екип, а в апартамента е открита неговата сестра на 1 година. Те са били оставени без надзор в жилището. Децата вече са настанени при приемни родители. Майката и бащата на двете деца са задържани късно снощи за срок до 24 часа. Родителите са разпитани за изясняване на обстоятелствата по случая.