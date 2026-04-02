Валежите продължават

Ще бъде облачно. На много места в страната ще има валежи от дъжд, главно в Южна България и в планините – значителни по количество. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от изток-североизток, а след обяд в централните южни райони – от юг. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, а максималните – между 7° и 15°, в София – около 7°.

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие – с по-значителни количества. Ще духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 10°. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в Рило-Родопската област и Стара планина – значителни по количество. На места над 1400-1800 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, а на 2000 метра – около минус 2°.