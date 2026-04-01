Доброволци помагат на нуждаещи се с топла храна

Вече 6 години доброволци помагат на най-нуждаещите се с топла храна. Мястото - двора на Александровска болница, а символичното камионче, откъдето излиза топлата храна, се е превърнало в надежда за стотици и място за подкрепа. Единственото нещо, което трябва да носят нуждаещите се е собствен съд за храна, според доброволците - така те се учат на отговорност.

Те са пенсионери, но с големи сърца. Така се описват Славянка, Керанка и Ралица, доброволци, които помагат на хора от най-уязвимите групи с топла храна.

Керанка - доброволец: "Приготвяме пиле с ориз, свинско с картофи, супи, топла храна и те още като вземат храната, излизат и започват да ядат. Това просто на мен ми дава сила, живот, че тези хора са нахранени, че няма да ходят да крадат."

Въпреки възрастта си, те смятат, че доброто трябва да се предава.

Славянка - доброволец: "Повече от 2-3 години помагам. Удоволствие, че мога да направя нещо за хората, които имат нужда, радвам се, че помагам по някакъв начин."

Ралица - доброволец: "Когато човек помага на другите, помага на себе си затова, че е стигнал на такова ниво, че може да помогне на останалите нуждаещи се хора."

Те са част от доброволческата група "Свети Георги", където участват над 60 души. Инициатива им започва по време на Ковид пандемията и вече 6 години мисията им е да дадат топла храна на стотици нуждаещи се хора.

Деян Петров - организатор на доброволческото начинание: "Тук, при камиончето за топла храна, в двора на Александровска болница - всеки вторник, петък и неделя, ние готвим прясна храна и раздаваме на хора в нужда. Около 120-130 души идват, на месец около 1300 порции."

Хората, които идват са от различни групи - пенсионери, болни, бездомни хора, но целта е една.

Деян Петров - организатор на доброволческото начинание: "Да насърчим една култура на солидарност, а не просто на консуматорство. Всеки да допринесе и най-важното всеки да се огледа, да види кой е до него, че има някой в нужда и да подаде ръка."

В петък пред символичното камионче в Александровска доброволците ще отбележат шестата годишнина от началото на дейността си: мисия, благословена през 2019-та година от тивериополски епископ Тихон.

#Александровска болница #топла храна #доброволчество

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
