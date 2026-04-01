Съществено по-топло и слънчево ще бъде в началото на новата седмица. Преди това обаче ще остане по-студено от обичайното за началото на април и с валежи, на много места - интензивни и значителни по количество.

Предупреждение от първа и втора степен е в сила през следващото денонощие в почти цялата страна. В областите с оранжев код са възможни количества около 60 л/кв. м.

Освен дъждовно, ще бъде и много ветровито, с временно силен североизточен вятър. В следобедните часове в южните райони от страната вятърът ще се ориентира от юг и температурите там ще достигнат около 15°. В останалата част от страната максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°.

Значителни валежи от дъжд и сняг се очакват утре и в планините, където ще духа силен южен вятър.

Превалявания ще има утре в много райони от Европа. Интензивни и значителни по количество валежи се очакват на Апенините и Балканите, а в южните части на двата полуострова ще има и гръмотевична дейност. Причината е средиземноморски циклон, който ще продължи да определя времето и у нас.

В петък и събота ще се задържи предимно облачно, в много райони с валежи, по-често в следобедните часове. Максималните температури ще се повишат и ще са между 11° и 16°.

В неделя вероятността за валежи намалява, облачността бързо ще намалее, а затоплянето ще продължи.

В понеделник ще бъде слънчево и още по-топло, с максимални температури, близки до обичайните за това време от годината.