Георги Клисурски: Служебното правителство е готово, в зависимост от развитието на ситуацията в Близкия изток, да предприеме допълнителни мерки

Служебното правителство е готово, в зависимост от развитието на ситуацията, да предприеме допълнителни мерки срещу високите цени на горивата, заяви в студиото на "Още от деня" служебният финансов министър Георги Клисурски. Това ще е и част от задачите на сформирания днес Кризисен щаб за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата, вследствие на конфликта в Близкия изток.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Те и сегашните мерки са категорични. Но сме готови при развитие на ситуацията да обявим допълнителни мерки. Имено затова се създава щаб за ценова стабилност към Министерския съвет, който ежедневно ще следи развитието на цените на горивата, на тока и на природния газ, както и на храните. И в зависимост от развитието, ние можем да предприемем допълнителни мерки."

Клисурски обясни, че кабинетът прилага фискални мерки за помощ както на най-важните сектори, така и на най-уязвимите групи от населението.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Опитваме се да подпомагаме икономически сектори, които по принцип биха предавали увеличение на цените надолу по веригата, като ги подпомагаме в най-първата фаза на производството. Транспорт и земеделие, най-вече. От този метод компенсираме и най-нуждащите се граждани. По този начин това е максималното, което държавата може и трябва да направи."

Финансовият министър отрече, че 20-те евро, които кабинетът предлага като компенсация за високите цени на горивата, са проинфлационна мярка. Той обяви, че определените от кабинета над 100 милиона евро за пакета от мерки са извънреден разход в удължителния бюджет.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "В момента, и заради кризата в Близкия изток, това са инваренди разходи, които ще трябват наистина да бъдат направени на сметка на други. Но, има и някои допълнителни приходи, които всъщност ще помогнат да покрият голяма част от тези мерки. Например, когато цените на бензиностанците се увеличават, има допълнително ДДС, което влиза в хазната на държавата. При сегашното увеличение на цените на бензина и на дизела, ние очакваме до края на годината допълнителен приход от ДДС в размер на 50-60 милиона евро. Тоест, за тези мерки от 100 милиона евро, които ние обявихме, 50-60 милиона от тях ние можем да ги покриваме с този допълнителен приход от ДЛС. Другите 40-50 милиона евро, които остават, трябва да бъдат покрити за сметка на неизвършване на други разходи."

Фискалният резерв е все още на на сравнително високо ниво от около шест милиарда евро. Текущия дефицит към февруари месец е в размер на около 600 милиона евро, което е под един процент от БВП, така че това не са високи нива все още, добави Клисурски.

Вече в ход са финансови инспекции в министерствата на здравеопазването и земеделието заради завишени разходи, каза още финансовият министър. Той допълни, че предстои проверка в регионалното ведомство заради договорите за пътно поддържане. По думите му по тези договори вече са изплатени над 1 милиард евро предсрочно, което е изключително голям разход за бюджета.

Георги Клисурски допълни, че има риск страната ни да загуби средства от четвъртия транш на Плана за възстановяване и устойчивост - от предвидените 900 млн. евро да бъда изплатени едва 100 млн. Това би станало защото парламентът не е довършил реформите във ВиК-сектора и Българския енергиен холдинг. Клисурски обяви, че кабинетът води преговори с ЕК сумата, който страната ни ще загуби, да е по-малка.

Финансовият министър каза още, че се работи и по проект на редовен бюджет, в случай, че след предсрочните избори не бъде сформирано редовно правителство.

