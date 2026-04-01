Виктор Илиев, врязал се с автомобил в автобус, ще бъде съден по съкратена процедура

Ще съдят Виктор Илиев, който се заби в автобус на градския траспорт в София, по съкратената процедура. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на още 4. В зверската катастрофа от лятото почина сирийският лекар Иса Али.

21-годишният Виктор Илев и защитата сами поискаха делото да се гледа без повторни разпити и допълнителни експертизи.

Виолета Танаисова, прокурор:"Законът допуска да протече по този ред производството. Отложено е за 30 ти април , няма да се разпитват свидетели, няма да се разпитват вещи лица."

Пред медиите причинилият катастрофата Виктор Илиев отново запази мълчание.

"-Защо кара с превишена скорост?

-Защо мина на червено?"

На 15 ти август миналата година, Виктор и неговите спътници летят из нощна София със скорост от близо 200 км/ч. Двете момичета в колата го молят да намали, но той продължава с бясна скорост. Минава на червен светофар и буквално се врязва в автобус на градския транспорт. На място умира един от пътниците в автобуса, а четирима души са сериозно ранени. Пред медиите днес говори дядото на Виктор.

Димитър, дядо на Виктор: "Не е искал, кой човек иска да навреди, да влезе в автобуса, просто не ми минава през акъла. Грамотен, учеше си, всичко нормално.

На какво се надявате?

По-лека присъда, аз се радвам, че не е починал, жал ми е и за момичетата."

По делото бяха конституирани и частни обвинители, това са двете момичета, които са се возели заедно с Виктор, шофьорът на автобуса, кондукторът и брата на починалия сирийски лекар Иса Али.

Според свидетели, докато карал във фаталната нощ, Виктор дишал балони с райски газ. Тестовете му за наркотици обаче са отрицателни, тъй като райският газ не влиза в наредбата за наркотичните вещества. Младежът е имал книжка само от две седмици.

Ако бъде признат за виновен, го заплашват между 10 и 20 години затвор. Тъй като делото се гледа по съкратената процедура обаче, присъдата може да бъде намалена с една трета.