Почина големият композитор Михаил Белчев
Виктор Илиев, врязал се с автомобил в автобус, ще бъде съден по съкратена процедура

У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ще съдят Виктор Илиев, който се заби в автобус на градския траспорт в София, по съкратената процедура. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на още 4. В зверската катастрофа от лятото почина сирийският лекар Иса Али.

21-годишният Виктор Илев и защитата сами поискаха делото да се гледа без повторни разпити и допълнителни експертизи.

Виолета Танаисова, прокурор:"Законът допуска да протече по този ред производството. Отложено е за 30 ти април , няма да се разпитват свидетели, няма да се разпитват вещи лица."

Пред медиите причинилият катастрофата Виктор Илиев отново запази мълчание.

"-Защо кара с превишена скорост?
-Защо мина на червено?"

На 15 ти август миналата година, Виктор и неговите спътници летят из нощна София със скорост от близо 200 км/ч. Двете момичета в колата го молят да намали, но той продължава с бясна скорост. Минава на червен светофар и буквално се врязва в автобус на градския транспорт. На място умира един от пътниците в автобуса, а четирима души са сериозно ранени. Пред медиите днес говори дядото на Виктор.

Димитър, дядо на Виктор: "Не е искал, кой човек иска да навреди, да влезе в автобуса, просто не ми минава през акъла. Грамотен, учеше си, всичко нормално.
На какво се надявате?
По-лека присъда, аз се радвам, че не е починал, жал ми е и за момичетата."

По делото бяха конституирани и частни обвинители, това са двете момичета, които са се возели заедно с Виктор, шофьорът на автобуса, кондукторът и брата на починалия сирийски лекар Иса Али.

Според свидетели, докато карал във фаталната нощ, Виктор дишал балони с райски газ. Тестовете му за наркотици обаче са отрицателни, тъй като райският газ не влиза в наредбата за наркотичните вещества. Младежът е имал книжка само от две седмици.

Ако бъде признат за виновен, го заплашват между 10 и 20 години затвор. Тъй като делото се гледа по съкратената процедура обаче, присъдата може да бъде намалена с една трета.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Криминално

Полицаи в Разград разкриха бракониери за часове
Полицаи в Разград разкриха бракониери за часове
Четирима са задържани при мащабна полицейска акция срещу купения вот в Сливенска област Четирима са задържани при мащабна полицейска акция срещу купения вот в Сливенска област
Чете се за: 01:35 мин.
Цигари без бандерол на стойност над 1 300 000 евро са открити в незаконната фабрика в Дупница Цигари без бандерол на стойност над 1 300 000 евро са открити в незаконната фабрика в Дупница
6380
Чете се за: 02:35 мин.
Списъци с имена и пари са иззети от адрес в пловдивския квартал "Столипиново" Списъци с имена и пари са иззети от адрес в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 00:50 мин.
Разкриха незаконна фабрика за производство на цигари в Дупница Разкриха незаконна фабрика за производство на цигари в Дупница
Чете се за: 00:30 мин.
При акция в Пловдив: Полицията откри файлове с лични данни на над 1000 души от цялата страна При акция в Пловдив: Полицията откри файлове с лични данни на над 1000 души от цялата страна
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
