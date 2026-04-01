БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна делото срещу Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна делото срещу Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. Софийският градски съд реши то да се гледа по съкратената процедура.

Делото ще започне да се гледа по същество на 30 април. 21-годишният Виктор Илиев е обвинен в причиняването на смърт умишлено на едно лице и средни телесни повреди на още 4 лица. Софийският градски съд реши това дело да се гледа по съкратената процедура, т.е. свидетелите да не бъдат разпитвани отново в съдебната зала и да не се правят повторни експертизи. На 15 август миналата година в ранните часове сутринта, със скорост между 170 и 190 км в час, Виктор буквално влетява в автобус на градския транспорт и се забива на 1 метър височина в него. Според свидетелите Виктор, освен че е карал бързо, е минавал и на червени светофари, както и е дишал райски газ по време на шофирането. Райският газ обаче не влиза в наредбата за наркотичните вещества и тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Вследствие на жестокия удар загива 65-годишният сирийски лекар Иса Али от Сирия. Тежко пострадало е 18-годишното момиче, което се вози с него, както и шофьорът на автобуса. Те двамата сега са конституирани като частни обвинители. Такива са и второто момиче, което се е возило с него, братът на загиналия лекар и кондукторът.

Димитър - дядо на Виктор: "Не е искал, кой човек иска да навреди, да влезе в автобуса, просто не ми минава през акъла. Грамотен, учеше си, всичко нормално.

БНТ: На какво се надявате?

- По-лека присъда, аз се радвам, че не е починал, жал ми е и за момичетата."

Виолета Танаисова - прокурор: "Подсъдимият и неговият защитник изразиха желание производството да протече по съкратено съдебно следствие, законът допуска да се гледа по този ред производството."

Виктор Илиев го заплашва затвор между 10 и 20 години.

#кола се вряза в автобус #Виктор Илиев #София #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Сигурност и правосъдие

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ