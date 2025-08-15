Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици

Заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" Мартин Цурински даде повече информация за катастрофата, при която се удариха автомобил и автобус на градския транспорт в София рано тази сутрин.

При инцидента загина сирийски гражданин, пътувал в автобуса. Общият брой на пострадалите е 7, като трима са с опасност за живота.