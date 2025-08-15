Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици

Общият брой на пострадалите е 7, като трима са с опасност за живота
Заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" Мартин Цурински даде повече информация за катастрофата, при която се удариха автомобил и автобус на градския транспорт в София рано тази сутрин.
При инцидента загина сирийски гражданин, пътувал в автобуса. Общият брой на пострадалите е 7, като трима са с опасност за живота.
"Водачът на автомобила е 2004 г. роден, същият е правоспособен от 1 август тази година. Съвсем млад водач с две седмици стаж зад волана. До момента има съставени за тези две седмици шест фиша, които са за маловажни нарушения. Водачът на автобуса също е пострадал, той също е в тежко състояние, към момента се води с опасност за живота. Имаме още един пострадал пътник от автобуса, по предварителна информация е бил кондуктор, същият е с леки наранявания. Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното състояние не е позволяло на място да бъдат взети проби. Автомобилът не е собственност на въпросния водач, а е собственност на друго лице. Общият брой на пострадалите е седем. Един загинал, трима с опасност за живота и трима с леки наранявания. Автобусът се е движил по пътното плътно, не е бил на трамвайните линии, а как автомобилът е успял да се вреже в него ще се изяснява", каза Мартин Цурински.